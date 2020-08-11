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Пять новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Абхазии

© Sputnik / Григорий Сысоев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (719)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200811/1030735109/Pyat-novykh-sluchaev-zarazheniya-COVID-19-zafiksirovano-v-Abkhazii.html

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Республике Абхазия прошли 111 человек.

СУХУМ, 11 авг - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у пятерых из 111 протестированных за последние сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 39 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выписано пять пациентов.

© Sputnik / Гуния Леон
COVID-19 В АБХАЗИИ

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 148 человек. Из них 50 выздоровели и трое пациентов умерли.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (719)


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