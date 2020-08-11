Пять новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Абхазии

СУХУМ, 11 авг - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у пятерых из 111 протестированных за последние сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 39 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выписано пять пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 148 человек. Из них 50 выздоровели и трое пациентов умерли.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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