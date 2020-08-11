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"Спутник V": стало известно, как назвали первую в мире вакцину от COVID-19

© Sputnik / Максим Богодвид
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (781)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200811/1030733404/Sputnik-V-na-borbu-s-COVID-19-stalo-izvestno-kak-nazvali-pervuyu-v-mire-vaktsinu.html

Российская вакцина на основе аденовирусного вектора была зарегистрирована Министерством здравоохранения России 11 августа и стала первой зарегистрированной вакциной от нового коронавируса SARS-COV-2 на рынке.

СУХУМ, 11 авг - Sputnik. Первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса назвали "Спутник V" по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году, сообщается на официальном сайте вакцины.

"Спутник-1" активизировал космические исследования во всем мире. Новая российская вакцина от COVID-19 создала так называемый "момент Спутника" для мирового сообщества. Благодаря этому сравнению вакцина получила название Спутник V", - говорится в объяснении названия.

Сайт вакцины создан для распространения подробной и актуальной информации о вакцине Спутник V и для борьбы с кампанией дезинформации о вакцине, развернутой в ряде международных СМИ.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что первая российская вакцина от коронавируса начнет производиться на двух площадках - центром Гамалеи и компанией "Биннофарм".

Российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (781)


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