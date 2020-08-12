Армейский недобор: почему в Абхазии не удалось выполнить план по призыву

Весенний призыв в ряды абхазской армии, который был отложен в связи с ограничительными мерами в республике, завершился 31 июля.

СУХУМ, 12 авг – Sputnik. Выполнить план по весеннему призыву в Абхазскую армию не удалось, рассказал в интервью корреспонденту Sputnik военный комиссар Абхазии Беслан Тарба.

Он уточнил, что перед каждой призывной кампанией составляется план, исходя из числа граждан Абхазии призывного возраста. По словам военного комиссара, выполнить план по призыву не удалось в том числе из-за того, что руководство Абхазского государственного университета приняло решение принять всех абитуриентов без экзаменов. Он отметил, что план по весеннему призыву выполнили на 75%.

"Наш призывной ресурс состоит из выпускников школ, которым исполнилось 18 лет. Из-за переноса весенней кампании они стали поступать в высшие учебные заведения. Обычно мы изучаем каждое личное дело, если выпускник учился хорошо и хочет поступать, то, естественно, мы даем возможность стать студентом. Однако руководство АГУ приняло решение принять всех абитуриентов без экзаменов, что отрицательно повлияло на наш призывной ресурс", - отметил Беслан Тарба.

Он напомнил, что весенний призыв в ряды Абхазской армии был отложен в связи с ограничительными мерами в республике.

"Мы перенесли весенний призыв на более поздний срок в связи с пандемией, так как не были готовы к такой ситуации. Благодаря нашим коллегам из Российской Федерации, мы обработали специальными средствами сборный пункт, комиссариаты, то есть места, где может побывать призывник, его родители", - говорит он.

Кроме того, военный комиссар отметил, что Минздрав выделил средства защиты - маски, перчатки, чтобы начать призывную кампанию без риска.

"Очень много молодежи, у которых различные заболевания, из-за них многие отсеиваются. Физкультура остается в стороне, хотя в школьной программе есть и начальная военная подготовка, и физкультура. Но, наверное, сейчас спорт не в моде, как и сама армия", - заметил военный комиссар.

Среди распространенных заболеваний людей призывного возраста – искривление позвоночника, межпозвоночная грыжа, также стали прогрессировать заболевания нервной системы, подчеркнул Беслан Тарба.

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