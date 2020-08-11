Военком Абхазии о призывной кампании в пандемию: вызывала страх

О том, как пандемия повлияла на призывную кампанию этой весной, в эфире радио Sputnik рассказал военный комиссар Абхазии Беслан Тарба.

Радио Военком Абхазии о призывной кампании в пандемию: вызывал страх

Весенний призыв в ряды Абхазской армии, который был отложен в связи с ограничительными мерами в республике, завершился 31 июля.

"Мы не были готовы к такой ситуации. Проводить призыв в пандемию было рискованно, да и у родителей был страх. Благодаря нашим коллегам из России, был обработан сборный пункт, комиссариаты, все те места, где мог бы побывать призывник. Нам были выделены средства защиты - маски, перчатки, для того чтобы начать призывную кампанию без риска", - отметил Тарба.

По словам главного военкома страны, выполнить план по весеннему призыву не удалось.

"Наш призывной ресурс состоит из выпускников школ, которым исполнилось 18 лет. Из-за переноса весенней кампании они стали поступать в высшие учебные заведения. Обычно мы изучаем каждое личное дело, если выпускник учился хорошо и хочет поступать, то, естественно, мы даем возможность стать студентом. Однако руководство АГУ приняло решение принять всех абитуриентов без экзаменов, что отрицательно повлияло на наш призывной ресурс", - отметил Тарба.

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