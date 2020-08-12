Неуважение к суду: заседание по делу Тарба отложили на неопределенный срок

Седьмое судебное заседание по делу об убийстве в здании Министерства внутренних дел заключенного Анзора Тарба состоялось в Сухумском городском суде в среду 12 августа.

СУХУМ, 12 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Судья Сухумского городского суда Инар Кварчия отложил судебное заседание по делу об убийстве в стенах МВД задержанного Анзора Тарба по причине неуважения к суду со стороны потерпевшей.

На судебном процессе не присутствовал один из обвиняемых - Аслан Чедия. Его адвокат Нино Корсая объяснила, что родной брат обвиняемого находится на лечении в Гудаутском госпитале, так как был заражен коронавирусом. По ее словам, врачи в устной форме посоветовали Чедия уйти на двухнедельную самоизоляцию.

Адвокат не смогла предоставить суду справку или ходатайство, подтверждающее причину отсутствия обвиняемого и подтверждающее факт заболевания его брата. Корсая отметила, что побоялась лично контактировать с ее подзащитным из-за опасности заражения.

Сторона гособвинения и представитель потерпевших настояли на том, чтобы защита предоставила суду официальное ходатайство с объяснением ситуации. Сестра убитого Аида Тарба потребовала перенести заседание до момента истечения срока самоизоляции Аслана Чедия и заявила, что обвиняемые нарушают меру пресечения - домашний арест, и она готова предоставить суду фотоподтверждения, которые уже предоставлены в Генеральную прокуратуру.

В ходе обсуждения сложившейся ситуации Аида Тарба вновь подчеркнула, что необходимо получить документ от врачей, под наблюдением которых находится брат Чедия, и добавила, что такие люди "заразные по жизни".

На этот комментарий судья сделал замечание потерпевшей с просьбой не оскорблять членов процесса. Аида Тарба обратилась к судье на "ты" и заявила, что у нее есть полное право на оскорбление. Судья Кварчия счел эту реплику оскорблением по отношению к суду и отложил судебное заседание на неопределенный срок.

По версии предварительного следствия, сотрудники МВД Республики Абхазия в ночь на 11 июля 2019 года в служебном кабинете 303, в здании МВД, требуя признания вины в соучастии в похищении Омара Мирцхулава, применили физическое насилие к Анзору Тарба, арестованному на 15 суток.

В результате применения физического насилия Анзору Тарба были причинены множественные телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

13 июля на сотрудников МВД завели уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при исполнении служебных обязанностей, которое "выразилось в применении физического насилия к административно задержанному Тарба Анзору Валиковичу и повлекло за собой смерть последнего".

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