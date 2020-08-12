Квадроцикл с туристами упал с обрыва в реку Бзыбь

Спасатели пожарно-спасательной части Гагрского и Гудаутского районов, а также водолазы Государственной инспекции по маломерным судам ведут поиски жительницы Санкт-Петербурга в реке Бзыбь.

СУХУМ, 12 авг – Sputnik. Квадроцикл с двумя туристами сорвался в обрыв на дороге, ведущей к Рице, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии.

Парень и девушка, 1998 года рождения, приехали на отдых в Абхазию из Санкт-Петербурга. В республике они ездили на арендованном квадроцикле.

"В районе девятого километра дороги, ведущей к озеру Рица, на проселочной дороге, молодой человек не справился с управлением, вследствие чего квадроцикл опрокинулся и упал с обрыва в реку.

Водитель получил незначительные травмы, квадроцикл нашли на берегу реки Бзыбь.

"Девушку на месте ДТП найти не удалось, поэтому было принято решение искать ее в реке. В поисках задействованы спасатели пожарно-спасательной части Гагрского и Гудаутского районов, а также водолазы Государственной инспекции по маломерным судам", - говорится в сообщении МЧС Абхазии.

Поиски пока не принесли результатов.

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