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"Пьяный" джиппинг: МВД усилит контроль за перевозкой туристов в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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С началом курортного сезона в Абхазии вырос поток автотранспортных средств, одно из важных направлений по обеспечению безопасности на дорогах - контроль за перевозкой пассажиров на автомобилях повышенной проходимости, популярный экскурсионный джиппинг.

СУХУМ, 12 авг - Sputnik. МВД Абхазии усиливает контроль за соблюдением правил эксплуатации транспортных средств и обеспечению безопасности пассажиров в отношении экскурсионных перевозчиков, сообщила пресс-служба МВД.

Буквально за несколько дней в республике выявлено несколько нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, нарушение правил перевозки пассажиров.

Выявлены водители, работающие на туристическом маршруте в алкогольном опьянении, подчеркнули в МВД.

"Самое критичное последствие нарушения правил дорожного движения - это ДТП. 10 августа в Новом Афоне водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и опрокинул машину на проезжую часть дороги, в результате чего произошло возгорание транспортного средства. В автомобиле не было пассажиров, а водитель 1998 года рождения был пьян. Пострадавших в этой аварии, к счастью, нет", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В пресс-службе отметили, что ужесточение контроля зачастую вызывает негодование со стороны водителей, при этом никто не дает никаких гарантий безопасности от такого экстремального вида предпринимательской деятельности.

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