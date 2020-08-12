"Пьяный" джиппинг: МВД усилит контроль за перевозкой туристов в Абхазии

СУХУМ, 12 авг - Sputnik. МВД Абхазии усиливает контроль за соблюдением правил эксплуатации транспортных средств и обеспечению безопасности пассажиров в отношении экскурсионных перевозчиков, сообщила пресс-служба МВД.
Буквально за несколько дней в республике выявлено несколько нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, нарушение правил перевозки пассажиров.
Выявлены водители, работающие на туристическом маршруте в алкогольном опьянении, подчеркнули в МВД.
"Самое критичное последствие нарушения правил дорожного движения - это ДТП. 10 августа в Новом Афоне водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и опрокинул машину на проезжую часть дороги, в результате чего произошло возгорание транспортного средства. В автомобиле не было пассажиров, а водитель 1998 года рождения был пьян. Пострадавших в этой аварии, к счастью, нет", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.
В пресс-службе отметили, что ужесточение контроля зачастую вызывает негодование со стороны водителей, при этом никто не дает никаких гарантий безопасности от такого экстремального вида предпринимательской деятельности.
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