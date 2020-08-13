В торжественной обстановке: новобранцы ЮВО в Абхазии принесли присягу

В течение месяца новобранцы прошли курс общевойсковой и одиночной подготовки, изучили уставы и обязанности военнослужащих, боевые характеристики оружия, основы и правила стрельбы, историю и боевые традиции армии России и военной базы.

СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Более половины новобранцев призыва "Весна-2020" российской военной базы Южного военного округа в Абхазии приведены к военной присяге, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Торжественные церемонии приведения новобранцев к военной присяге проводятся еженедельно по выходным для удобства посещения мест службы близкими военнослужащих, знакомства с руководящим составом и бытом", - отметили в пресс-службе.

Всего в рамках весеннего призыва в соединение прибыло более 500 военнослужащих срочной службы.

"В соединении созданы все условия для комфортной службы призывников. Солдаты проживают в современных казармах модульного типа, оснащенных душевыми кабинами и системами кондиционирования воздуха. Казарменные помещения оборудованы чайными и комнатами досуга, а также имеются спортивные уголки, тренажерные залы и спортивные площадки с современным стадионом", - говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

Новобранцы базы были призваны на службу военными комиссариатами из 20 субъектов Российской Федерации, в том числе Алтайского края, Республики Хакасия и Карелия, Иркутской и Ярославских областей.

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