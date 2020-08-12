Ночные стрельбы: спецучения мотострелков ЮВО прошли в Абхазии

СУХУМ, 12 авг - Sputnik. В Абхазии завершились тактические учения мотострелков базы Южного военного округа, сообщает пресс-служба ЮВО.
Учения прошли на полигонах Цабал и Нагвалоу.
"Финальным этапом учебных мероприятий стало выполнение личным составом учебно-боевых стрельб из штатного вооружения и военной техники, в том числе вооружения современных бронетранспортеров БТР-82А, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, пулеметов "Печенег" и автоматов АК-74", - говорится в сообщении.
Целями для учений мотострелковых войск стали имитации легкобронированной техники и пехоты условного противника на расстояниях до 1000 метров. Свыше 100 тысяч боеприпасов разного калибра были использованы в ходе стрельбы.
Программа подготовки мотострелков включала в себя 50% заданий для учений в ночное время с использованием приборов ночного видения, установленных на военной технике и оружии. Также военнослужащие отработали нормативы по маршевой, тактической, инженерной и огневой подготовке.
"Молодые военнослужащие по призыву приобрели различные профессиональные навыки, в том числе оборудование полевых лагерей в различных условиях местности, маскировки огневых позиций и военной техники, а также навыки преодоления условно зараженной местности в средствах защиты", - сообщает пресс-служба.
Было задействовано до 400 единиц военной техники, в том числе бронированные вездеходы КамАЗ "Мустанг" и машины связи на БТР-80.
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