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МЧС Абхазии продолжает поиски туристки, сорвавшейся в обрыв на квадроцикле

© Foto / пресс-служба МЧС Абхазии
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Квадроцикл с двумя туристами сорвался в обрыв на дороге, ведущей к озеру Рица, в среду 12 августа.

СУХУМ, 13 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Поиски туристки из России, пропавшей после ДТП в Абхазии, продолжаются, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии.

"Пока что поиски безрезультатны, в них задействованы сотрудники Гагрского подразделения МЧС Абхазии", - уточнили в ведомстве.

Молодой человек и девушка, оба 1998 года рождения, приехали на отдых в Абхазию из Санкт-Петербурга и ездили в республике на арендованном квадроцикле.

© Foto / пресс-служба МЧС РА
Квадроцикл с туристами упал с обрыва в реку Бзыбь

В районе девятого километра дороги, ведущей к озеру Рица, на проселочной дороге, молодой человек не справился с управлением, квадроцикл опрокинулся и упал с обрыва в реку. Водитель получил незначительные травмы, квадроцикл обнаружили на берегу реки Бзыбь.

Девушку на месте ДТП найти не удалось.

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