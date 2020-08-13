"Тургеневская аристократка": в память о Маргарите Ладария

Маргарита Глебовна родилась 13 августа 1925 года в городе Гудаута. Ее дед, по имеющейся информации, был священнослужителем и просветителем, потому во многом просветительская деятельность, которой Маргарита Глебовна посвятила всю жизнь, передалась ей, можно сказать, по наследству.

Арифа Капба, Sputnik

В своей автобиографии Ладария пишет, что после окончания Сухумской второй средней школы в 1943 году ее сразу же зачислили на русское отделение филологического факультета Сухумского пединститута, но в 1945 году она перевелась в Московский городской педагогический институт имени Потемкина. В 1948 году выпускница этого учебного заведения начала работать преподавателем русского языка и литературы в 64-й московской школе. Позже она стала аспиранткой вышеупомянутого вуза и в 29 лет защитила кандидатскую диссертацию по роману Тургенева "Накануне".

Тургенев навсегда

С тех пор и был определен вектор ее исследовательской литературоведческой жизни – она начала подробнейшим образом изучать творчество русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Посвятила ему множество статей и четыре монографии, сделала сравнительный анализ и провела параллели между творчеством классика русской литературы и произведениями выдающихся французских писателей.

"Я думаю, ее интерес к творчеству Тургенева появился потому, что язык Тургенева - это образец русского литературного языка, и она, как человек понимающий, разбирающийся в языках, она поняла, что именно Тургенев даст ей возможность провести какие-то интересные изыскания и исследования в этой области. Тургенев всегда был на пике популярности, его часто экранизировали, ставили в театре, было у него написано несколько прекрасных пьес. Это все ее и подвигло на дальнейшую разработку творчества Тургенева", - считает преемница Маргариты Глебовны на кафедре русской и зарубежной литературы АГУ, заведующая и доцент кафедры Нателла Бахия.

И с главной темой своих литературных изысканий Маргарита Ладария действительно не прогадала – она считалась одним из авторитетнейших исследователей творчества Тургенева, это сделало ее очень известным литературоведом в России, ее приглашали на всевозможные конференции, форумы, всегда прислушивались к ее мнению.

Именно Маргарита Глебовна впервые подробно изучила и придала широкой огласке тему творческих и личных отношений Ивана Тургенева с известной французской писательницей Жорж Санд. Также она провела литературные параллели между произведениями русского писателя с французскими, такими как Оноре де Бальзак, Гюстав Флобер, Проспер Мериме.

Как литературовед Маргарита Глебовна Ладария, помимо исследования творчества Тургенева, (свою докторскую диссертацию она также посвятила этой теме) занималась исследованием литературных произведений абхазских писателей: Дмитрия Гулиа, Георгия Гулиа, Баграта Шинкуба, Джумы Ахуба, Даура Зантария, конечно, Фазиля Искандера. Когда в журнале "Новый мир" появилась повесть Фазиля Абдуловича "Созвездие козлотура", она ответила разгромной статьей на некоторые критические отзывы на повесть, появившиеся в абхазской прессе.

Статью Маргариты Глебовны напечатали в газете "Советская Абхазия". В ней, в частности, она выражает сомнение в объективности критиков Искандера, обвиняет их в предвзятости, а ее личный разбор "Созвездия козлотура" говорит о том, что она считает эту повесть литературной удачей Фазиля Абдуловича, и уверена, что уж земляки-то точно должны за него порадоваться.

Выбрав главное исследовательское направление, в 1953 году Маргарита Глебовна также определилась навсегда с местом жизни и деятельности – она вернулась в Абхазию и до последних дней жизни работала ведущим преподавателем, литературоведом в Абхазском государственном университете. Когда-то она начинала работать еще в Сухумском государственном пединституте, а в 1955 году возглавила кафедру русской и зарубежной литературы и, оставаясь на этой должности более пятидесяти лет, она умела высокопрофессионально организовывать преподавательскую деятельность.

Демократизм и аристократичность

Нателла Бахия вспоминает, что ее общение с Маргаритой Глебовной началось в восьмидесятых годах, когда, выйдя замуж, она переехала жить из Ленинграда в Абхазию.

"Меня, как молодого специалиста, пригласили на работу в Абхазский государственный университет. Там я встретилась с Маргаритой Глебовной. Она меня радушно приняла, но при этом загрузила достаточно сложными курсами лекций. Я даже была немного обижена этим, что так меня загрузили, а потом поняла, что она сделала очень правильный профессиональный ход - дала мне возможность проявить себя в разных лекционных курсах и накопить определенный научный багаж, чтобы в дальнейшем успешно работать. Сейчас я за это ей очень признательна", - говорит Нателла Бахия.

Преподавательскую манеру Маргариты Глебовны многие ее студенты и коллеги считали демократичной. На лекциях ее часто интересовало мнение студентов, она у них его спрашивала, обсуждала с ними какие-то вопросы, иногда эти вопросы касались нравственности.

"Ведь литература - это школа нравственности для любого грамотного человека, и потому ее интересовали эти проблемы нравственности. А еще она давала образец чистой литературной речи, в которой не было никаких засорений, никаких ненужных слов, ненужных вздохов, охов ахов, это была чистая, академическая грамотная речь", - рассказывает Нателла Бахия.

Однажды увидев Маргариту Глебовну, ее можно было запомнить навсегда. Настолько ее внешний образ, манера поведения и, конечно, манера речи отличались от того, что многие из нас привыкли видеть каждый день.

"В ней всегда было некое благородство и аристократизм, но это всегда был не сделанный или придуманный аристократизм, а это была ее природная установка, такое поведение, она по-другому вести себя просто не умела. С любым человеком говорила одинаково, будь это дворник, профессор или академик, она находила правильный, выдержанный тон в общении", - отмечает Нателла Бахия.

Маргарита Ладария награждена многими высокими правительственными наградами, но ей самой особенно дороги были орден "Знак почета" от России и орден "Ахьдз-Апша" II степени от Абхазии.

Маргариты Глебовны не стало в апреле 2017 года, ей было 92 года. В одной из своих статей под названием "Напутствие молодым" для студенческой газеты Абхазского государственного университета она написала такие строчки:"Пожалуй, самое сложное в вашем возрасте – понять смысл своей жизни, определить ее цель, и, значит, направить свои силы в нужное русло. И здесь на помощь вам приходит народная мудрость: "Узнай, что тебе нужно сделать, узнаешь, что тебе нужно знать". А это очень важно, потому что нельзя "объять необъятное". И только, поставив перед собой четкую цель, определишь границы знаний, необходимых для тебя".