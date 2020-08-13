Кадровый резерв президента: определены 25 финалистов конкурса "Гордость Абхазии"

СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Завершился второй этап конкурса молодых управленцев "Гордость Абхазии", по итогам которого в финал конкурса прошли 25 участников, сообщается на сайте мероприятия.

Полуфинал конкурса прошел 11 и 12 августа в Абхазском государственном университете.

50 участников полуфинала прошли универсальное тестирование и профильное собеседование у членов конкурсной комиссии. На основе балла за тест и средней оценки членов конкурсной комиссии за собеседование сформирован второй обновленный рейтинг конкурсантов (рейтинг конкурса "Гордость Абхазии" является кумулятивным, то есть в каждом следующем рейтинге итоговый балл суммируется с предыдущими этапами).

Финалисты войдут в состав кадрового резерва президента Республики Абхазия, который будет создан после окончания конкурса. Также для финалистов предусмотрены стажировки и программы повышения квалификации в Российской Федерации.

Они "будут участвовать в командных играх, а также публично представят свои предложения по решению проблем по своим профильным темам. На основе средней оценки членов конкурсной комиссии за качество участия в командной игре и публичного выступления формируется обновленный итоговый рейтинг конкурсной комиссии", - говорится в сообщении организаторов.

По завершении финальных испытаний на официальном сайте конкурса "Гордость Абхазии" пройдет онлайн-голосование за конкурсантов. Финальный рейтинг конкурсанта формируется из итогового рейтинга конкурсной комиссии (кумулятивной оценки конкурсной комиссии) на 70% и результатов онлайн голосования - на 30%.

На основе итогового рейтинга определят пятерых победителей конкурса, которые, "согласно президентскому указу, займут должности в государственном аппарате Республики Абхазия. Кроме того, победители конкурса получат наставников из числа опытных государственных и общественных деятелей Республики Абхазия", отметили организаторы.

Финал конкурса пройдет в августе текущего года на площадке Абхазского государственного университета.

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