19:44 13 Августа 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.61
  • EUR87.04
Поиск

Президентский прием: Аслан Бжания встретился с Аминой Аншба

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
Получить короткую ссылку
70460
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/08/0d/1030748800.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200813/1030748772/Prezidentskiy-priem-Aslan-Bzhaniya-vstretilsya-s-Aminoy-Anshba.html

Амина Аншба – абхазская теннисистка, первая ракетка Европы в 2013 году в возрастной группе до 14 лет, победительница международных юниорских турниров. Аншба занимает 187 место в мировой таблице WTA.

СУХУМ,  13 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания принял абхазскую теннисистку Амину Аншба в четверг 13 августа.

"Для меня большая честь пожать руку чемпионке Европы среди молодежи и будущей первой ракетке среди девушек. Это все, что мы от вас ожидаем", - отметил глава государства.

Бжания поинтересовался о планах молодой теннисистки, на что Аншба отметила, что в связи с коронавирусной инфекцией в мире, точное расписание матчей, в которых она собиралась принять участие, неизвестно.

© Sputnik / Марианна Кубрава
Полезный опыт: теннисистка Амина Аншба провела мастер-класс в Сухуме

Теннисистка подчеркнула, что, несмотря на отсутствие соревнований, она продолжает плановые тренировки.

На вопрос об уровне развития теннисного спорта в Абхазии, спортсменка ответила, что в республике есть все возможности для плодотворного занятия спортом, однако стоит наладить тренировочный процесс и увеличить тренерский состав.

Аншба рассказала о том, что заочно обучается в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма и перешла на третий курс, но большее количество времени посвящает тренировкам и появляется в вузе очень редко.

"Я тоже учусь в Абхазском госуниверситете на юридическом факультете, на втором курсе уже пять лет, и все никак не могу перейти. У меня три высших образования, я решил получить юридическое, но времени ходить на занятия никак нет", - признался президент.

Поделилась теннисистка и проблемами. По ее словам, для лучших результатов необходимо заниматься и ездить на турниры с личным тренером, в то время как она пока что тренируется вместе с другими спортсменами.

© Sputnik / Марианна Кубрава
Аслан Бжания на встрече с теннисисткой Аминой Аншба

Амина Аншба в 2013 году становилась первой ракеткой Европы в возрастной группе до 14 лет. Спортсменка - победительница множества международных юниорских турниров в возрастной группе до 18 лет, проходивших в России, Бельгии, Германии, Швейцарии, Узбекистане и Турции. В 2016 году она стала чемпионом Европы в возрастной группе до 18 лет.

Также Амина стала первой абхазской теннисисткой, принимавшей участие в юниорских турнирах "Большого шлема": US Open (США), Roland Garros (Франция) и Wimbledon (Великобритания).

Сейчас Амина Аншба играет во взрослых женских турнирах, согласно международному рейтингу WTA, Аншба занимает 187 место в мировой таблице.

Смотрите также:

 


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Поток Персеиды: звездный дождь в августе
Калининград под куполом: расчеты С-400 отразили авианалет условного противника
Полный комплект: назначены главы министерств Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться