Президентский прием: Аслан Бжания встретился с Аминой Аншба

Амина Аншба – абхазская теннисистка, первая ракетка Европы в 2013 году в возрастной группе до 14 лет, победительница международных юниорских турниров. Аншба занимает 187 место в мировой таблице WTA.

СУХУМ, 13 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания принял абхазскую теннисистку Амину Аншба в четверг 13 августа.

"Для меня большая честь пожать руку чемпионке Европы среди молодежи и будущей первой ракетке среди девушек. Это все, что мы от вас ожидаем", - отметил глава государства.

Бжания поинтересовался о планах молодой теннисистки, на что Аншба отметила, что в связи с коронавирусной инфекцией в мире, точное расписание матчей, в которых она собиралась принять участие, неизвестно.

Теннисистка подчеркнула, что, несмотря на отсутствие соревнований, она продолжает плановые тренировки.

На вопрос об уровне развития теннисного спорта в Абхазии, спортсменка ответила, что в республике есть все возможности для плодотворного занятия спортом, однако стоит наладить тренировочный процесс и увеличить тренерский состав.

Аншба рассказала о том, что заочно обучается в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма и перешла на третий курс, но большее количество времени посвящает тренировкам и появляется в вузе очень редко.

"Я тоже учусь в Абхазском госуниверситете на юридическом факультете, на втором курсе уже пять лет, и все никак не могу перейти. У меня три высших образования, я решил получить юридическое, но времени ходить на занятия никак нет", - признался президент.

Поделилась теннисистка и проблемами. По ее словам, для лучших результатов необходимо заниматься и ездить на турниры с личным тренером, в то время как она пока что тренируется вместе с другими спортсменами.

© Sputnik / Марианна Кубрава Аслан Бжания на встрече с теннисисткой Аминой Аншба

Амина Аншба в 2013 году становилась первой ракеткой Европы в возрастной группе до 14 лет. Спортсменка - победительница множества международных юниорских турниров в возрастной группе до 18 лет, проходивших в России, Бельгии, Германии, Швейцарии, Узбекистане и Турции. В 2016 году она стала чемпионом Европы в возрастной группе до 18 лет.

Также Амина стала первой абхазской теннисисткой, принимавшей участие в юниорских турнирах "Большого шлема": US Open (США), Roland Garros (Франция) и Wimbledon (Великобритания).

Сейчас Амина Аншба играет во взрослых женских турнирах, согласно международному рейтингу WTA, Аншба занимает 187 место в мировой таблице.

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