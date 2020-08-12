Полезный опыт: теннисистка Амина Аншба провела мастер-класс в Сухуме

В мастер-классе теннисистки Амины Аншба приняли участие 30 юных спортсменов. Аншба показала, как ловко обращаться с ракеткой, правильно отбивать подачи.

СУХУМ, 12 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазская теннисистка Амина Аншба провела мастер-класс для юных спортсменов во вторник 11 августа.

Еще задолго до начала мастер-класса на площадке спортивного клуба "Аҟәа" (Сухум – прим.) стали собираться молодые спортсмены с родителями и тренерами.

Многие из них впервые вживую видели восходящую звезду тенниса и потому решили не упускать возможность сфотографироваться с Аминой. "Пробиться" на интервью оказалось не так уж просто.

© Sputnik / Марианна Кубрава Теннисистка Амина Аншба

По словам Амины Аншба, она давно планировала провести мастер-класс для абхазских детей, и когда поступило такое предложение, с радостью согласилась.

"С недавних пор я являюсь послом доброй воли Абхазии. Мои коллеги подали идею организовать такой мастер-класс в республике. Мне эта идея понравилась, так как давно хотела сделать нечто подобное", – призналась Амина перед мастер-классом.

Всего в мастер-классе участвовали 30 теннисистов. Среди них были и подопечные тренера Элизабет Акуция.

"Наши дети не имеют возможности так часто выезжать за рубеж и участвовать в подобных встречах с состоявшимися спортсменами. Конечно, для нас это большое событие. Дети получают полезный опыт", – отметила Акуция.

Мастер-класс Амина Аншба начала с разминки. После этого спортсменка показала, как правильно отбивать и подавать подачи.

Спортсменка София Агумава, которая имела возможность поиграть с Аминой Аншба, призналась, что ее мечта сбылась.

"Я следила за играми Амины Аншба. Когда я узнала от тренера, что будет мастер-класс, я, конечно, обрадовалась", – призналась она.

Амина Аншба отметила, что хотела бы почаще проводить мастер-классы в Абхазии, однако это будет зависеть от графика игр.

Мастер-класс теннисистки Амины Аншба © Sputnik / Марианна Кубрава

Мастер-класс теннисистки Амины Аншба © Sputnik / Марианна Кубрава

Мастер-класс теннисистки Амины Аншба © Sputnik / Марианна Кубрава 1 / 3 © Sputnik / Марианна Кубрава Мастер-класс теннисистки Амины Аншба

Амина Аншба в 2013 году становилась первой ракеткой Европы в возрастной группе до 14 лет. Спортсменка - победительница множества международных юниорских турниров в возрастной группе до 18 лет, проходивших в России, Бельгии, Германии, Швейцарии, Узбекистане и Турции. В 2016 году она стала чемпионом Европы в возрастной группе до 18 лет.

Также Амина стала первой абхазской теннисисткой, принимавшей участие в юниорских турнирах "Большого шлема": US Open (США), Roland Garros (Франция) и Wimbledon (Великобритания).

Сейчас Амина Аншба играет во взрослых женских турнирах, согласно международному рейтингу WTA, Аншба занимает 187 место в мировой таблице.

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