Абхазия подала заявку на переток электроэнергии из России

Утром в пятницу 14 августа на Ткуарчал ГРЭС произошло аварийное отключение. Масштабы отключения подачи электроэнергии по республике не уточняются.

СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Абхазия подала заявку на переток электроэнергии из Российской Федерации, сообщает РУП "Черноморэнерго" в своем аккаунте на Facebook.

Отмечается, что повреждена высоковольтная линия ВЛ-220 Очамчыра. В район аварии выехала аварийная бригада.

В четверг 13 августа также сообщалось об аварийном отключении на Ткуарчал ГРЭС, в работе были задействованы аварийные службы "Черноморэнерго". Подачу электроэнергии на всей территории страны удалось восстановить в течение получаса.

11 августа в Абхазию прибыла российская делегация, по договоренности президента Абхазии Аслана Бжания и министра энергетики России Александра Новака, для изучения технического состояния энергетической системы республики.

В составе делегации эксперты АО "Техническая инспекция ЕЭС" и Центра технического надзора ПАО "Россети".

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