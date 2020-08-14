Переток электроэнергии из России в Абхазию принят

В пятницу 14 августа произошло аварийное отключение на Ткуарчал ГРЭС. Как сообщили в РУП "Черноморэнерго", повреждена высоковольтная линия ВЛ-220 Очамчыра.

СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Переток электроэнергии с территории России на территорию Абхазии принят, сообщает РУП "Черноморэнерго".

Электроснабжение полностью восстановлено на всей территории республики.

Абхазия подала заявку на переток энергии из России утром 14 августа из-за аварийного отключения на Ткуарчал ГРЭС. Сообщалось о повреждении высоковольтной линии ВЛ-220 Очамчыра. На месте аварии все еще работают аварийные бригады РУП "Черноморэнерго".

11 августа в Абхазию прибыла российская делегация, по договоренности президента Абхазии Аслана Бжания и министра энергетики России Александра Новака, для изучения технического состояния энергетической системы республики.

В составе делегации эксперты АО "Техническая инспекция ЕЭС" и Центра технического надзора ПАО "Россети".

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