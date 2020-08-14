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"Черноморэнерго" локализовало аварию на линии в Очамчыре

© Sputnik / Виталий Тимкив
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (163)
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Sputnik Абхазия
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Аварийное отключение света в районах Абхазии произошло в пятницу 14 августа из-за повреждения высоковольтной линии ВЛ-220 Очамчыра.

СУХУМ, 14 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Причина аварийного отключения на Ткуарчал ГРЭС обнаружена, авария ликвидирована, сообщили Sputnik в пресс-службе РУП "Черноморэнерго".

По информации пресс-службы ведомства, авария произошла в связи с тем, что в районе села Тамыш деревья задели электропровода, случилось возгорание. 

"Аварию устранили, наши специалисты сейчас идут вдоль линии и проверяют, чтобы такого не было больше. Авария была небольшая, но обнаружение ее места заняло время. Чтобы не оставлять население без электричества, мы обратились к российской стороне. Сегодня мы переключимся на собственный свет", - объяснили в "Черноморэнерго".

Абхазия подала заявку на переток энергии из России утром 14 августа из-за аварийного отключения на Ткуарчал ГРЭС. Сообщалось о повреждении высоковольтной линии ВЛ-220 Очамчыра.

В четверг 13 августа также сообщалось об аварийном отключении на Ткуарчал ГРЭС, в работе были задействованы аварийные службы "Черноморэнерго". Подачу электроэнергии на всей территории страны удалось восстановить в течение получаса.

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (163)

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