Мошенничество в крупном размере: Генпрокуратура завершила проверку Фонда инвалидов ОВНА

В июне Генпрокуратура начала проверку полноты формирования, целевого и эффективного использования средств Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии.

СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Управление по надзору за исполнением законодательства Абхазии Генпрокуратуры передало в Следственное управление ведомства материал по итогам проверки Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов за 2019 год. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

В результате проверки установлено, что в Фонде на работу формально были оформлены двое граждан, которым были зачислены с 2017 по 2019 годы денежные средства в сумме 838 126 рублей.

Материал по этому факту в отношении бывших должностных лиц Фонда направлен в Следственное управление Генпрокуратуры, в нем содержатся сведения о преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 156 Уголовного кодекса Абхазии "Мошенничество, совершенное в крупном размере".

Генеральная прокуратура начала проверку деятельности внебюджетного фонда 3 июня после того, как главный специалист контрольно-ревизионного управления Минфина Абхазии Адамур Черкезия доложил премьер-министру республики Александру Анкваб о финансовых нарушениях Фонда за 2019 год на сумму 33 миллиона 517 тысяч рублей.

В ходе проверки также был выявлен ряд нарушений действующего законодательства республики, в том числе финансового характера. Так, в целях реализации государственной политики в сфере социальной поддержки и реабилитации инвалидов не издан нормативно-правовой акт, регулирующий порядок финансирования мероприятий, направленных на реализацию социальной поддержки инвалидов.

При этом в 2019 году Государственным внебюджетным фондом инвалидов ОВНА 1992-1993 годов по статье расходов "Социальная защита" расход средств составил 55 358,0 тысяч рублей, из них:

пункт 1 "Лечение инвалидов" - 33 000,2 тысячи рублей,

пункт 3 "Лечение в санаторно-оздоровительных комплексах" - 12 120,3 тысячи рублей,

пункт 7 "Социальная помощь инвалидам" - 10 237,5 тысячи рублей.

Сотрудники управления по надзору за исполнением законодательства Абхазии сверили списки инвалидов ОВНА, состоящих на учете Министерства социального обеспечения, Минобороны и СГБ со списками получателей "Социальной помощи" и установили, что все получатели выплат через Фонд инвалидов в 2019 году - инвалиды ОВНА 1992-1993 годов.

Таким образом, факт нецелевого использования средств Фонда по статье "Социальная защита" не установлен.

В Министерство социального обеспечения и демографической политики внесено представление об устранении нарушений законодательства с требованием:

- приведения Устава Государственного внебюджетного фонда инвалидов ОВНА 1992-1993 годов в соответствие с действующим законодательством Абхазии;

- усиления контроля за целевым использованием средств Фонда;

- принятия мер, направленных на организацию работы по усилению контроля за правильностью исчисления и зачисления плательщиками обязательных платежей в Фонд;

- разработки и утверждения нормативного акта, регулирующего порядок реализации социальной поддержки инвалидов ОВНА 1992-1993 годов и ее финансирования Государственным внебюджетным фондом инвалидов ОВНА;

- осуществления закупа лекарственных препаратов в учреждении, определенном Распоряжением премьер-министра РА № 562-Р от 09.11.2018 года, а также иных установленных в ходе проведения прокурорской проверки нарушений законодательства Республики Абхазия.