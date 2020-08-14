Третий день поисков: МЧС Абхазии ищут пропавшую туристку из Петербурга

Поиски проходят при участии и под контролем министра по чрезвычайным ситуациям Льва Квициния, помощь спасателям оказывают волонтеры.

СУХУМ, 14 авг – Sputnik. Специалисты Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии третьи сутки продолжают поиски туристки, пропавшей после ДТП по дороге на озеро Рица, сообщил Sputnik замминистра по чрезвычайным ситуациям Тигран Делибалтян.

По его словам, продолжительность поисков законодательно никак не закреплена, поиски девушки будут продолжаться до тех пор, пока она не будет найдена.

"Если начнутся сильные дожди или другие условия, препятствующие поискам, тогда отменим, а пока будем каждый день мониторить", - добавил он.

В поисках пропавшей без вести задействованы сотрудники пожарно-спасательного отряда Гагрского и Гудаутского районов, водолазы Государственной инспекции по маломерным судам, сотрудники отдела психологического сопровождения МЧС, на труднодоступных участках была задействована авиация.

Молодой человек и девушка, оба 1998 года рождения, приехали на отдых в Абхазию из Санкт-Петербурга и ездили в республике на арендованном квадроцикле.

В районе девятого километра дороги, ведущей к озеру Рица, на проселочной дороге, молодой человек не справился с управлением, квадроцикл опрокинулся и упал с обрыва в реку. Водитель получил незначительные травмы, квадроцикл обнаружили на берегу реки Бзыбь.

Девушку на месте ДТП найти не удалось.

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