Переток электроэнергии из России в Абхазию завершен

СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Авария на Ткуарчал ГРЭС устранена, переток электроэнергии из России завершен, сообщает РУП "Черноморэнерго".

Отмечается, что в настоящее время подача электроэнергии в энергосистему страны производится с ИнгурГЭС.

Ранее сообщалось, что авария произошла в связи с тем, что в районе села Тамыш деревья задели электропровода. Абхазия подала заявку на переток энергии из России.

11 августа в Абхазию прибыла российская делегация, по договоренности президента Абхазии Аслана Бжания и министра энергетики России Александра Новака, для изучения технического состояния энергетической системы республики.

В составе делегации эксперты АО "Техническая инспекция ЕЭС" и Центра технического надзора ПАО "Россети".

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