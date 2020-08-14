Переток электроэнергии из России в Абхазию завершен

СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Авария на Ткуарчал ГРЭС устранена, переток электроэнергии из России завершен, сообщает РУП "Черноморэнерго".
Отмечается, что в настоящее время подача электроэнергии в энергосистему страны производится с ИнгурГЭС.
Ранее сообщалось, что авария произошла в связи с тем, что в районе села Тамыш деревья задели электропровода. Абхазия подала заявку на переток энергии из России.
11 августа в Абхазию прибыла российская делегация, по договоренности президента Абхазии Аслана Бжания и министра энергетики России Александра Новака, для изучения технического состояния энергетической системы республики.
В составе делегации эксперты АО "Техническая инспекция ЕЭС" и Центра технического надзора ПАО "Россети".
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