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Переток электроэнергии из России в Абхазию завершен

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (164)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200814/1030758226/Peretok-elektroenergii-iz-Rossii-v-Abkhaziyu-zavershen.html

Аварийное отключение света на территории Абхазии произошло утром 14 августа из-за повреждения высоковольтной линии ВЛ-220 Очамчыра.

СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Авария на Ткуарчал ГРЭС устранена, переток электроэнергии из России завершен, сообщает РУП "Черноморэнерго".

Отмечается, что в настоящее время подача электроэнергии в энергосистему страны производится с ИнгурГЭС.

Ранее сообщалось, что авария произошла в связи с тем, что в районе села Тамыш деревья задели электропровода. Абхазия подала заявку на переток энергии из России.

11 августа в Абхазию прибыла российская делегация, по договоренности президента Абхазии Аслана Бжания и министра энергетики России Александра Новака, для изучения технического состояния энергетической системы республики.

В составе делегации эксперты АО "Техническая инспекция ЕЭС" и Центра технического надзора ПАО "Россети".

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (164)

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