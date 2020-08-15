Туристка, упавшая с квадроцикла в реку Бзыбь, найдена мертвой

Первый ретро-поезд, который будет выполнять туристические рейсы, прибыл в Гагру из Туапсе 15 августа. О том, кто и как встречал долгожданный поезд, как обустроены вагоны и что думают сами туристы про это событие, читайте в материале Sputnik.

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