Туристка, упавшая с квадроцикла в реку Бзыбь, найдена мертвой

СУХУМ, 15 авг - Sputnik. Тело туристки из Санкт-Петербурга, пропавшей после ДТП, найдено в реке Бзыбь, сообщает МЧС Абхазии.
В поисковых работах принимали участие водолазы ГИМС МЧС Абхазии и волонтер, который обнаружил тело девушки в ста метрах вниз по течению, под скалой на глубине около четырех метров.
Ранее сообщалось, что квадроцикл с двумя туристами сорвался в обрыв на дороге, ведущей к Рице, 12 августа.
Парень и девушка, 1998 года рождения, приехали на отдых в Абхазию из Санкт-Петербурга. В республике они ездили на арендованном квадроцикле.