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Работы по изменению русла реки Бзыбь

Туристка, упавшая с квадроцикла в реку Бзыбь, найдена мертвой

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200815/1030760954/Naydeno-telo-turistki-upavshey-s-kvadrotsikla-v-Bzyb-.html

Поиски девушки, пропавшей после дорожно-транспортного происшествия, продолжались четыре дня.

СУХУМ, 15 авг - Sputnik. Тело туристки из Санкт-Петербурга, пропавшей после ДТП, найдено в реке Бзыбь, сообщает МЧС Абхазии.

В поисковых работах принимали участие водолазы ГИМС МЧС Абхазии и волонтер, который обнаружил тело девушки в ста метрах вниз по течению, под скалой на глубине около четырех метров.

Ранее сообщалось, что квадроцикл с двумя туристами сорвался в обрыв на дороге, ведущей к Рице, 12 августа.

Парень и девушка, 1998 года рождения, приехали на отдых в Абхазию из Санкт-Петербурга. В республике они ездили на арендованном квадроцикле.

 


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