Путешествие во времени: туристический ретро-поезд связал Туапсе и Гагру

Первый ретро-поезд, который будет выполнять туристические рейсы, прибыл в Гагру из Туапсе 15 августа. О том, кто и как встречал долгожданный поезд, как обустроены вагоны и что думают сами туристы про это событие, читайте в материале Sputnik.

Ретро-поезд состоит из 11 вагонов – три плацкартных, три общих, два вагона-ресторана, два купейных и один штабной.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Туристический праздник

На железнодорожном вокзале Гагры 15 августа царила праздничная атмосфера, большое количество людей собралось там для того, чтобы встретить первый туристический ретро-поезд, который теперь будет ходить в Абхазию каждый день в курортный сезон.

Среди встречающих был глава администрации Гагры Юрий Хагуш и министр туризма Теймураз Хишба. Когда послышались гудки ретро-поезда, зазвучала музыка, при выходе первых пассажиров творческий коллектив города стал исполнять национальные танцы.

Туристы, прибывшие первым рейсом, стали доставать свои гаджеты и снимать происходящее. "Впечатления очень благоприятные, в поезде чисто, уютно, есть кондиционер. Мы сегодня вечером уезжаем этим же поездом обратно, хотим посетить озеро Рица", - сказала туристка Наталья.

После того, как танцы завершились, начальник поезда пригласил главу Гагры и министра туризма Абхазии пройтись по вагонам.

Обстановка в ретро-поезде © Sputnik / Бадрак Авидзба

Обстановка в ретро-поезде © Sputnik / Бадрак Авидзба

Обстановка в ретро-поезде © Sputnik / Бадрак Авидзба 1 / 3 © Sputnik / Бадрак Авидзба Обстановка в ретро-поезде

Интерьер в вагонах-ресторанах выполнен в стиле 80-х годов прошлого века, там можно увидеть оригинальные весы "Тюмень", кроме того вагон-ресторан украшает действующий самовар, напитки стоящие в холодильниках, мороженое изготовлены в стиле того периода. При оформлении интерьера учитывалось то, как это делалось в 80-х годах.

"Также выпечка здесь делается вручную, разливной сок в конусах, как это было в то время, также разливное пиво и квас", - сказал работник вагона-ресторана Виктор Молочный.

Посетители вагона-ресторана с теплотой и ностальгией вспоминали дух 80-х годов. "Мы живем воспоминаниями о Советском Союзе, потому что выросли в то время и, конечно, нам приятно окунуться в то время", - сказала Ольга из Адлера.

Первый поезд

Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба высоко оценил событие, которое положительно скажется на развитии туристической сферы в республике.

"Здорово, что все сделано в стилистике Советского Союза, это приятные воспоминания для наших людей, настроение у прибывших хорошее, надеюсь они получат удовольствие, посетив экскурсионные объекты Гагры и в целом республики. Значимость этого поезда сложно переоценить, потому что ежедневный туристический поезд был пущен впервые", - сказал Хишба.

Он выразил надежду на то, что подобные поезда будут ходить не только до Гагры, но и вглубь страны. Начальник поезда Сергей Кансузян сказал, что очень рад появлению нового маршрута.

"Поезд будет ходить каждый день кроме вторника, я был бы еще больше рад, если бы до Нового Афона или Сухума. Отдыхающие имеют возможность сесть в поезд и буквально через несколько часов оказаться в таком красивом месте", - отметил он.

Кансузян рассказал, что первым рейсом туристический ретро-поезд привез в Гагру 196 человек. "Поезд отправится обратно вечером, за это время туристы поедут в Пицунду, Рицу", - говорит он.

Железнодорожное сообщение между Россией и Абхазией, которое было приостановлено в связи с пандемией коронавируса возобновилось 7 августа.