Экс-глава "Курорта Пицунда" рассчитывает оспорить свое увольнение в суде

Фрикан Гунба был назначен директором объединения пансионатов "Курорт Пицунда" в пятницу 7 августа. Ранее эту должность занимал Нодар Шакрыл.

СУХУМ, 15 авг - Sputnik. Бывший директор "Курорта Пицунда" Нодар Шакрыл не согласен с решением о его увольнении и надеется, что оно будет рассмотрено в парламенте и в суде.

"С этим несправедливым, незаконным и наносящие вред государству решением я не согласен и думаю, что оно будет рассмотрено в парламенте и в суде", - заявил Шакрыл в интервью "Нужной газете".

Он также отметил, что сейчас на Курорте работает Контрольная палата, которая еще не сделала своего заключения, опираясь на которое министерство могло бы принять решение о его увольнении.

"Остается предполагать, что Контрольная палата не нашла "криминала" в моем управлении", - отметил бывший руководитель "Курорта Пицунда".

Шакрыл подчеркнул, что оглашение приказа о его увольнении и представление нового руководителя Фрикана Гунба прошли без его присутствия.

"Без предупреждения, без ознакомления с актом проверки, без моего личного участия, так как в этот день я находился на похоронах родного дяди, в сопровождении СОБРА чиновники министерства повозят нового назначенца и зачитывают приказ о моем увольнении", - рассказал Нодар Шакрыл.

Нового главу "Курорта Пицунда" Фрикана Гунба назначили и представили коллективу 7 августа, однако его назначение вызвало недовольство у части работников предприятия.

Группа сотрудников собралась у административного здания и выразила свое недовольство новым назначением. Однако после приезда представителей Минтуризма ситуацию удалось взять под контроль. Фрикана Гунба представили коллективу.

Пресс-служба Министерства по туризму отметила, что кандидатура Фрикана Гунба пересмотру не подлежит. В ведомстве подчеркнули, что такое решение принял министр туризма в рамках своих законных полномочий.

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