Первые желающие: в Гудаутский госпиталь стали обращаться волонтеры

Министерство здравоохранения Абхазии обратилось к населению за волонтерской помощью для работы с больными коронавирусом в Гудаутском госпитале.

СУХУМ, 17 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Первые добровольцы уже начали обращаться с предложением стать волонтерами в Гудаутском госпитале, рассказала в интервью Sputnik исполняющая обязанности заведующего инфекционным отделением медучреждения Ангелина Отырба.

"Пара человек уже записались, сказали, что готовы помочь – один человек предложил транспортные услуги, другому предложили уборку территории, кто-то предлагал услуги в качестве санитара. Обращаются также по работе медсестрами или врачами, была даже врач из России, но все они хотят работать за оплату, а этот вопрос нужно решать с Минздравом. Конкретно пока мы никого не привлекли", - уточнила она.

15 августа Министерство здравоохранения Абхазии обратилось к населению с просьбой о помощи, так как в Гудаутском госпитале из-за нехватки младшего персонала необходимы волонтеры.

В интервью Sputnik Ангелина Отырба объяснила, что в больнице не хватает дезинфекторов, помощников на кухне и санитаров, и отметила, что с волонтерами будет заключаться договор о том, что они будут работать в условиях, угрожающих их здоровью, а перед приемом в больницу будет проверяться физическое и психологическое состояние здоровья, а также взят анализ на коронавирус.

Готовы ли вы записаться волонтером для работы с COVID-пациентами в Гудаутском госпитале?>>

По данным заведующей отделением, на сегодняшний день в инфекционном отделении работает врач-реаниматолог, онколог, невролог-хирург, пять дежурных медсестер и три санитарки. В основном блоке работает педиатр, дежурный терапевт, гинеколог и хирург.

Сейчас в Гудаутском госпитале находится 21 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, из них у трех человек состояние средней тяжести, у одного тяжелое. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день – 189 человек. Из них 69 выздоровели и трое пациентов умерли.

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