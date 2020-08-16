Единый номер горячей линии по COVID-19 заработал в Сухуме

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. В Сухуме заработал единый номер горячей линии по вопросам коронавируса, сообщает пресс-служба Минздрава республики.
"С сегодняшнего дня граждане, находясь в столице Абхазии, могут звонить на единый номер горячей линии 0303 и получить все необходимые консультации по вопросам диагностики COVID-19. При поддержке мобильных операторов Абхазии также активно прорабатывается вопрос подключения единого номера по всей республике", - говорится в сообщении.
Накануне Минздрав Абхазии прокомментировал появившиеся в соцсетях сообщения с критикой работы горячей линии по коронавирусу.
Как пояснили в Минздраве, единичные случаи недозвона свидетельствуют о загруженности горячих линий, "но никак не об отсутствии работы специалистов".
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