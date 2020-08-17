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СЭС Абхазии дала рекомендации к началу нового учебного года

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Коронавирус в Абхазии: экономика и социальная сфера (116)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200817/1030777020/SES-Abkhazii-dala-rekomendatsii-k-nachalu-novogo-uchebnogo-goda.html

Соблюдение предписанных мер, по мнению СЭС республики, позволит снизить риски по возникновению вспышек COVID-19 в учебных заведениях.

СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик дала предписание-рекомендации по снижению рисков возникновения и распространения коронавирусной инфекции для соблюдения во всех учебно-воспитательных учреждениях республики.

В частности, СЭС предписывает Министерству просвещения и языковой политики:

  • Установить возрастной ценз среди педагогического персонала, ограничив его возрастом 65 лет.
  • Разгрузить школы с большой численностью детей за счет распределения учащихся для учебы по месту жительства.
  • Предусмотреть наполняемость классов не более 18-20 человек.
  • Запретить проведение праздничных и общешкольных линеек, массовых мероприятий, в том числе и на пришкольных территориях.
  • Отделить младшую школу от старшей.
  • Организовать разные входы для детей младшей школы и старшей или разграничить по времени заход в помещения школы.
  • Установить "фильтры" - термометрирование и обработку рук -  на всех входах в школу.
  • Закрепить за каждым классом в старшей школе кабинет, организовать учебный процесс без перемещения по кабинетам.
  • Сократить время урока в начальной школе до 30 минут. Увеличить перемены до 10-15 минут для проветривания классов.
  • Организовать проведение инструктажа для медперсонала по профилактическим мерам, первичным симптомам и действиям при выявлении детей со схожими проявлениями коронавируса.
  • Установить рукомойники с дозаторами для жидкого мыла, стойки-санитайзеры для обработки рук перед буфетами и столовыми.
  • Установить достаточное количество настенных дозаторов с жидким мылом и развесить инструкции по мытью рук в туалетных комнатах.
  • Проводить влажную уборку и проветривание коридоров, рекреаций, ручек дверей, перил лестниц перед началом занятий и каждые 2-3 часа.
  • Рекомендовать установить и использовать в классах в осенне-зимний период УФО-рециркуляторы.

Как ранее заявил в интервью телеканалу Гал ТВ министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия, учебный год начнется с 1 сентября, если количество заболевших коронавирусной инфекцией в Абхазии не увеличится в разы.

Кабинет министров Абхазии 18 марта принял решение приостановить работу детских садов, школ, спортивных секций, занятия в вузах. Школьные каникулы продлили до 30 марта, однако продолжить учебный год так и не удалось из-за продления ограничений, только выпускники школ и вузов смогли сдать экзамены.

С 1 июля штаб по защите населения от коронавируса разрешил возобновить работу дошкольных учреждений.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 189 человек. Из них 69 выздоровели и трое пациентов умерли.

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