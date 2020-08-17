Восемь новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии за сутки

СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у восьми из 94 протестированных за последние сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
Отмечается, что в Гудаутском госпитале в настоящее время на лечении находятся 22 пациента, у 20 из них зафиксирована коронавирусная инфекция. У троих пациентов с диагнозом COVID-19 состояние средней тяжести, у одного - тяжелое течение болезни, двое из ковидных пациентов - дети.
По данным оперштаба, с конца июля выздоровели восемь человек с подтвержденным диагнозом, которые находились на самоизоляции.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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