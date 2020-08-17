Восемь новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии за сутки

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии с начала пандемии и на сегодняшний день составляет 197 человек. Из них 77 выздоровели и трое пациентов умерли.

СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у восьми из 94 протестированных за последние сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Отмечается, что в Гудаутском госпитале в настоящее время на лечении находятся 22 пациента, у 20 из них зафиксирована коронавирусная инфекция. У троих пациентов с диагнозом COVID-19 состояние средней тяжести, у одного - тяжелое течение болезни, двое из ковидных пациентов - дети.

По данным оперштаба, с конца июля выздоровели восемь человек с подтвержденным диагнозом, которые находились на самоизоляции.

Леон Гуния COVID-19 в Абхазии. 17.08.2020

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Читайте также: