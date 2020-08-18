Товарооборот Абхазии к августу достиг показателей прошлого года

СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Товарооборот Абхазии на 1 августа зафиксирован на сумму 13 миллиардов 823 миллиона рублей при плановой цифре – 15 миллиардов 897 миллионов рублей, заявил председатель Государственного таможенного комитета Гурам Инапшба. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

По словам главы ГТК, импорт совершен на сумму 10 миллиардов 54 миллиона рублей, а экспорт на три миллиарда 768 миллионов рублей.

При этом он отметил, что товарооборот на два миллиарда меньше плановых цифр. Однако фактический экспорт и импорт на уровне аналогичного периода 2019 года.

Леон Гуния Товарооборот Абхазии на 1 августа 2020

Товарооборот в 2020 году может превзойти показатели прошлого года, благодаря увеличению объемов некоторых экспортируемых видов товара.

Инапшба отдельно отметил показатели по некоторым товарам:

экспорт клубники за 7 месяцев 2020 года увеличился на 39 миллионов рублей по сравнению с 2019 годом, всего на 1 августа вывезли 274 тонны, а за весь 2019 год – 13 тонн;

экспорт томатов составил 740 тонн, при импорте 184 тонны, экспорт за аналогичный период 2019 года – около 500 тонн;

экспорта ореха за 7 месяцев 2020 года составляет около 364 тонн, в 2019 году - 13 тонн.

Председатель ГТК также сообщил, что общая сумма начислений за семь месяцев составила 938 миллионов рублей при плане один миллиард 107 миллионов рублей.

"Начисления по акцизному налогу составили 102 миллиона рублей, 107 миллионов рублей – сборы за импорт, 237 миллионов рублей – таможенная пошлина за импорт. Платежи по налогу на добавленную стоимость от ввозимых товаров составили 425 миллионов рублей при плане 510 миллионов рублей", - подытожил Инапшба.

На встрече с главой правительства также обсуждались вопросы импортного и экспортного оформления товаров, формат работы таможенных брокерских компаний и их тарифную политику.

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