Плюс пять: новые случаи COVID-19 зафиксированы в Абхазии

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 202 человека. Из них 78 выздоровели и трое пациентов умерли.

СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у пятерых из 88 протестированных за последние сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Отмечается, что на данный момент в Гудаутском госпитале находится 19 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, из них средней тяжести трое, тяжелый один пациент, двое детей.

Один пациент после прохождения лечения от коронавируса выписан из Гудаутской ЦРБ.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

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