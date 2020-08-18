Плюс пять: новые случаи COVID-19 зафиксированы в Абхазии

СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у пятерых из 88 протестированных за последние сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
Отмечается, что на данный момент в Гудаутском госпитале находится 19 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, из них средней тяжести трое, тяжелый один пациент, двое детей.
Один пациент после прохождения лечения от коронавируса выписан из Гудаутской ЦРБ.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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