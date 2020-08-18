"Кто, если не мы": откуда приходит помощь в Гудаутский COVID-центр

Невролог Сухумской горбольницы Ирина Ашуба вместе со своей командой отправилась в Гудаутский госпиталь, чтобы помочь своим коллегам.

Сария Кварацхелия, Sputnik

14 августа Ирина Ашуба, как и 28 лет назад, снова собралась на войну. На этот раз врач борется с невидимым, но коварным врагом - COVID-19.

После того как Сухумскую горбольницу закрыли на карантин, Ирина решила помочь своим коллегам из Гудаутского госпиталя. Она бросила клич и ее сотрудники отозвались. Так сформировалась группа медиков из трех санитарок, шести медсестер, двух врачей и одного реаниматолога.

"Когда я сказала: "Девочки, надо поехать помочь", - они сами быстро собрали группы, я никого не просила, никого не заставляла", - рассказывает Ирина Ашуба.

Для самой Ирины в ее поступке нет никакого подвига - обычная работа, которую должен выполнять медицинский работник. А работать в экстремальных условиях, когда опасность таится где-то рядом, неврологу не привыкать.

"Я думаю, что никакого подвига в этом нет. Обычная работа просто в другом костюме. Конечно, сейчас не страшно. Просто должны быть надежные люди, как и на войне. А людям реально нужна помощь. Если не мы, то кто будет лечить больных? - задается она вопросом. - Это долг наш. В войну я молодым врачом была, только закончила учебу и приехала. Сформировали группу, там были вообще не медики, одна была агроном, у другой профессия с торговлей была связана, я вдохновилась их бесстрашием. Что касалось медчасти, я постаралась что-то приобрести, организовали медчасть. А сейчас что? Профессиональная команда, квалифицированные врачи, медсестры у меня вообще классные, они на уровне врачей знают свою работу, на них можно оставлять тяжелых больных. И они прекрасно справятся".

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Гудаутскому госпиталю Ирина Ашуба помогает уже пятый день. Смена ее длится ровно неделю, после чего она вместе с другими медработниками из смены должна уйти на самоизоляцию, чтобы не подвергать угрозе жизни окружающих.

Самое обидное для врачей, как признается Ашуба, то, что многие в Абхазии не верят в существование вируса.

"На самом деле, лежат больные. Неприятно читать, что здесь нет больных, что врут. Конечно, здесь лежат больные, тяжело больные. Есть такие, которые не могут дома лечиться, есть тяжело инфицированные. Есть те, у кого заболевание протекает бессимптомно, они могут дома лечиться, но сюда привозят тех, кто дома не может лечиться из-за тяжести состояния. Им нужно наблюдение врача и медицинская помощь, это и обследование, и рентген-снимки. То есть это круглосуточное наблюдение. В любую минуту их состояние может поменяться, как в лучшую, так и в худшую сторону. К сожалению, чаще в худшую сторону. Поэтому необходимо присутствие реаниматолога", - поясняет она.

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Есть и обратная сторона медали, когда из-за страха перед вирусом, даже медики не хотят работать и помогать больным.

"Больше всего нужно опасаться психологического страха. Даже медики некоторые боятся идти работать, потому что настолько пугают, читают всякую ерунду. Конечно, не очень приятно ходить в противочумных костюмах, летом жарко, дышать трудно. Но где легко работать? Если добросовестно делать работу, то везде тяжело. Медикам всегда и физически, и морально тяжело было работать", - отмечает Ирина Ашуба.

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Нужны волонтеры

На минувшей неделе Минздрав Абхазии заявил о том, что медперсонал Гудаутской ЦРБ "задыхается", не хватает рук. В ведомстве попросили неравнодушных оказать волонтерскую помощь.

"Нам нужны волонтеры, это средний и младший медперсонал от 20 до 50 лет. Медсестры, санитары, дезинфекторы, рентген-лаборанты, медсестры, которые будут заниматься отбором биоматериала, рабочие, которые будут содержать в надлежащем виде территорию ЦРБ Гудауты, а также водители, готовые один-два раза в неделю осуществлять перевозку медработников из Сухума в Гудауту. Если это санитары, то образование необязательно, если медсестры, то обязательно должны иметь среднее медицинское образование", - пояснила начальник управления лечебно-профилактической помощи Минздрава республики Саида Делба.

Волонтерское движение подразумевает бесплатную помощь. Но, если будут люди, готовые работать только на платной основе, то в ведомстве будут обсуждать с ними вопросы оплаты с учетом бюджета Минздрава.

Все волонтеры будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и питанием.

После того, как было опубликовано обращение о нехватке волонтеров, в Гудаутскую ЦРБ, как рассказала Делба, люди звонят, обговаривают условия работы. Информация о том, что уже кого-то взяли на волонтерскую работу, еще не поступала.

Целевое обучение

Минздрав Абхазии оплачивает учебу студентов, которые обучаются в медвузах России. Однако, как рассказала ранее в интервью на радио Sputnik начальник управления лечебно-профилактической помощи Минздрава Саида Делба, в период пандемии, когда требовалась любая помощь от студентов-медиков, только единицы обратилась в медучреждения.

"На время молодые ребята вернулись в Абхазию и стали работать в Республиканской больнице, в отделении реанимации. Они еще далеко не реаниматологи, а только студенты, но они все лето проработали в Республиканской больнице, а сколько приехало студентов, которые отсиделись дома, сейчас они приходят и просят справки на COVID, чтобы уехать на учебу. Я спрашивала, где же они были, когда началась пандемия, у нас поликлиника работала до восьми вечера, посидели бы на приеме, помогали бы врачам. Кто был сознательным, сказал: "Я здесь, могу помочь". Я думаю, это правильно", - отметила Делба.

На сегодняшний день Минздрав оплачивает обучение только тех студентов, которые по специальностям более востребованы, это реаниматологи, инфекционисты, неонатологи, сказала Делба в эфире радио.

"Мы пытаемся ориентировать наших студентов только на те специальности, которые для нас наиболее актуальны. Министерством здравоохранения еще полгода назад было принято решение о том, что мы не будем больше брать на обучение студентов, а будем обучать только ординаторов. Дело в том, что мы обучаем многих, но не всегда специалисты возвращаются, хотя они подписывают договор, в котором говорится, что они должны вернуться. Прежде всего надо отрегулировать правовой механизм, если они не будут возвращаться после обучения, мы будем составлять документ, чтобы родители возвращали деньги за обучение, которое предоставил им Минздрав. Только так, нет другого решения вопроса", - пояснила Саида Делба.

Врачам Гудаутского госпиталя также оказывали помощь российские коллеги, прибывшие в составе делегация специалистов Сеченовского университета. Они прибыли в Абхазию 9 августа и пробыли здесь неделю. В группе медиков было пятеро специалистов, среди которых инфекционисты, нефрологи, анестезиологи-реаниматологи и пульмонолог.

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Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии с начала пандемии и на сегодняшний день составляет 197 человек. Из них 77 выздоровели и трое пациентов умерли.