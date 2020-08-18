Переток электроэнергии из России в Абхазию могут обеспечить с ноября 2020 года

В феврале 2021 года в деривационном тоннеле Ингур ГЭС будет проводиться ремонт, до конца мая работа всего энергетического комплекса остановится.

СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Абхазия и Россия прорабатывают вопрос обеспечения республики перетоком электроэнергии из РФ на период проведения ремонтных работ на Ингур ГЭС в феврале 2021 года. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики Абхазии.

Изучить состояние объектов энергетического комплекса направилась делегация российских специалистов. Во вторник 18 августа они вместе с вице-премьером, министром экономики Абхазии Кристиной Озган и гендиректором РУП "Черноморэнерго" Михаилом Логуа посетили Ингур ГЭС.

По итогам проверки российская делегация подготовит предложения по определению технических схем поставок электроэнергии из России.

Михаил Логуа отметил, что, по прогнозам "Черноморэнерго", переток электроэнергии в Абхазию понадобится уже в ноябре этого года, потому что республика исчерпает свою долю электроэнергии, вырабатываемой Ингур-ГЭС, которая составляет 40%.

Именно поэтому, по словам Логуа, абхазская сторона совместно с российской изучает технические возможности обеспечения перетока не только на время проведения ремонтных работ на Ингур ГЭС, но и с ноября 2020 года.

Гендиректор ООО "Ингури ГЭС" Леван Мебония подчеркнул, что по регламенту остановку станции, осмотр и, в случае необходимости, ремонт необходимо производить каждые пять лет. Последний ремонт на станции производился в 2006 году.

11 августа в Абхазию прибыла российская делегация, по договоренности президента Абхазии Аслана Бжания и министра энергетики России Александра Новака, для изучения технического состояния энергетической системы республики.

В составе делегации эксперты АО "Техническая инспекция ЕЭС" и Центра технического надзора ПАО "Россети".

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