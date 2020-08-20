На дороги в Гулрыпшском районе потратят 150 миллионов рублей по Инвестпрограмме

Глава администрации Гулрыпшского района Аслан Барателия стал первым гостем передачи нового проекта радио Sputnik Абхазия "Главный четверг", которая выйдет 20 августа в 18:30.

СУХУМ, 20 авг – Sputnik. В рамках Инвестпрограммы в 2020 году на асфальтирование дорог в Гулрыпшском районе потратят 150 миллионов рублей, рассказал на радио Sputnik Абхазия глава администрации района Аслан Барателия.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik в передаче "Главный четверг" 20 августа в 18:30.

"Это практически половина наших сельских дорог, имеется в виду приближенных к берегу, потому что дойти до Кодорского ущелья пока невозможно, для этого нужны огромные средства. Насколько я знаю, и в советское время там не было асфальтированной дороги", - подчеркнул он.

150 миллионов рублей предусмотрены только на 2020 год, уточнил глава администрации Гулрыпшского района.

"Работы начнутся от сухумской военной дороги до села Мерхеул и Черниговки, наверняка будет проходить асфальтирование всех остальных дорог, нужно поработать, чтобы освоить 150 миллионов", - сказал он, добавив, что работы начнутся уже в этом месяце.

На радио Sputnik Абхазия запускает новый проект – "Главный четверг". Это специальный цикл интервью в студии с главами городов и районов республики. По четвергам в вечернем эфире радио Sputnik руководители городских и районных администраций расскажут об основных проблемах в работе и путях их решения.

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