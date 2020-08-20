СЭС Абхазии может открыть вторую COVID-лабораторию

В Абхазию прибыла группа медиков из Ставропольского противочумного института для помощи коллегам в республиканской санитарно-бактериологической лаборатории.

СУХУМ, 20 авг - Sputnik. В Абхазии планируется создание второй санитарно-бактериологической лаборатории в Гагре или Пицунде - районе, где базируется наибольшее количество отдыхающих, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

В настоящее время специалисты из Ставропольского противочумного института оценивают такую возможность, определяют новые помещения, которые будут использоваться для диагностики на коронавирусную инфекцию и оговаривают перечень необходимого для их функционирования оборудования.

"Естественно, необходимость назрела в том, чтобы сделать или вторую линию, или организовать работу каким-то цикличным вариантом, чтобы возможности имеющейся лаборатории, а лаборатория в республике пока что одна, увеличить до 100-140 исследований в сутки. У нас достаточно есть обученного персонала из той же, например, Республиканской больницы. И вот для этого и мы делаем новые рабочие места, то есть новую линию, которая будет позволять в этой лаборатории выполнять больший объем", - объяснила главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

Российские медики составят список необходимого оборудования, который предполагает организацию второй линии ПЦР-диагностики и обучение персонала.

"В связи с нагрузкой, особенно ввиду того, что поехали российские туристы, к нашей лаборатории начали подключаться военнослужащие, то есть здесь у нас базируются военнослужащие российские, которые тоже нуждаются в данных видах исследований. Поэтому вот для этих целей эти специалисты и были направлены", - рассказала Людмила Скорик.

Отмечается, что в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом нагрузка на лабораторию увеличилась, и уже остро ощущается нехватка специалистов. Благодаря помощи российских эпидемиологов, которые с момента приезда работают вместе с абхазскими лаборантами, увеличилось число исследований.

"И вы заметили, что в последние дни мы выдаем, например, не 70 исследований, как было это в предыдущие времена, не 100 исследований, а, например, 140-170. Вот это благодаря рабочему времени или, скажем так, затратам со стороны наших коллег из Ставрополя", - отметила Скорик.

Работой единственной в Абхазии бактериологической лаборатории российские специалисты остались довольны, высоко оценив ее оснащение и возможности.

"Лаборатория соответствует требованиям, которые предъявляются к таким лабораториям, но, как я уже говорила, ее необходимо расширить в связи с тем, что увеличился поток отдыхающих, и соответственно необходим более широкий охват исследованиями. В связи с этим нами были определены возможности расширения лабораторной диагностики, рекомендовано оборудование, необходимое для этого, и определены новые помещения, которые будут использоваться для диагностики на коронавирусную инфекцию", - подчеркнула завлабораторией Ставропольского противочумного института Диана Русанова.

Группа российских вирусологов и эпидемиологов из Ставропольского противочумного института пробудет в Абхазии до конца текущего месяца.