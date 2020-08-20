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Пепел в воздухе: в районе Маяка в Сухуме загорелся пустырь

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Звонок в МЧС поступил примерно в 16:00 в четверг, 20 августа. На тушение пожара выехали две машины.

СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Пожар разгорелся на пустырях в окрестностях района "Маяк" в Сухуме, сообщил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян.

Как отметил замминистра, угрозы домам и населению нет.

"Площадь пока определить сложно, небольшая, но горючего материала много - горит мусор. На тушение пожара подъехали две машины, подают воду", - отметил Делибалтян.

Сейчас на месте работают две пожарные машины, при необходимости будет вызвана подмога.


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