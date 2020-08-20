Новый импульс: Бжания встретился с первым замминистра экономразвития России

СУХУМ, 20 авг – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания принял первого заместителя министра экономического развития России Михаила Бабича в четверг 20 августа.

Ооткрывая встречу, Бжания выразил надежду на то, что визит Михаила Бабича придаст новый импульс в решении вопросов, которые ранее неоднократно обсуждались.

"Мы готовы к открытому разговору, надеюсь, что по итогам нашей встречи, некоторые вопросы получат серьезный импульс. Я убежден, что та цель, которая поставлена будет достигнута, если даже для этого потребуется несколько раундов встреч и переговоров", - отметил Аслан Бжания.

Замминистра экономического развития России поблагодарил главу государства за возможность встретиться и обсудить насущные вопросы.

"Мы не так давно встречались в Москве, регулярно с коллегами находимся в плотном контакте, все те вопросы, которые мы обсудили в Москве, они находятся на высокой стадии готовности - и Инвестиционная программа, и финансирование проектно-сметной документации. Сегодня мы проехали, посмотрели ряд объектов, которые входят в Инвестпрограмму, разные есть ощущения. Посмотрели новоафонскую школу - очень хорошее впечатление", - сказал Михаил Бабич

При этом он подчеркнул, что есть объекты, которые нужно дооборудовать - это школы, детские сады.

"Мы договорились с коллегами о том, чтобы дофинансировать эти объекты, закупить оборудование, чтобы с первого сентября можно было открыть и школы и детские сады. Поговорили об энергообеспечении, вопросы о казначейском исполнении бюджета, то есть вопросы, которые нас с вами волнуют, находятся под пристальным вниманием", - заметил он.

Михаил Бабич отметил, что большую перспективу имеет потенциальная программа развития туризма в Абхазии, которая обсуждалась во время визита Аслана Бжания в Москву.

Президент Абхазии отметил, что в канун приезда Михаила Бабича было проведено совещание, на повестке дня которого стоял вопрос реализации Инвестпрограммы. Глава государства подчеркнул, что этот вопрос очень важный для Абхазии, так как речь идет о реальной помощи республике.

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