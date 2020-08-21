Таможенный комитет Абхазии окажет содействие энергетикам при ремонте ИнгурГЭС

С февраля по май 2021 года в деривационном тоннеле Ингур ГЭС будет проводиться ремонт, работа всего энергетического комплекса остановится.

СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Государственный таможенный комитет Абхазии выразил готовность оказать всестороннее содействие при перемещении через таможенную границу Абхазии с Грузией товаров для нужд ИнгурГЭС на период ремонта на станции, сообщается на сайте ведомства.

В четверг 20 августа в таможенном управлении Гала прошла рабочая встреча руководства ГТК республики с гендиректором ООО "ИнгурГЭС", представителями РУП "Черноморэнерго", Службы государственной безопасности, Пограничного управления, замминистра экономики.

На встрече обсуждался режим работы ведомств в период проведения ремонтных работ в деривационном тоннеле ИнгурГЭС.

Ранее сообщалось, что Абхазия и Россия прорабатывают вопрос обеспечения республики перетоком электроэнергии из РФ на период проведения ремонтных работ на Ингур ГЭС с февраля по май 2021 года.

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