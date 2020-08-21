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Учебный год в Абхазии планируют начать 1 сентября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (741)
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Sputnik Абхазия
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Министр просвещения Абхазии дает пресс-конференцию, посвященную началу учебного года в период пандемии коронавируса, в Сухуме в пятницу 21 августа.

СУХУМ, 21 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Новый учебный год в школах, вузах и детских садах Абхазии планируют начать 1 сентября, сообщил на пресс-конференции в пятницу 21 августа министр просвещения Инал Габлия. 

"Мы хотим начать учебный год 1 сентября, если ситуация будет благоприятной", - сказал Габлия и добавил, что школы уже готовятся к принятию учеников. 

Кабинет министров Абхазии 18 марта принял решение приостановить работу детских садов, школ, спортивных секций, занятия в вузах. Школьные каникулы продлили до 30 марта, однако продолжить учебный год так и не удалось из-за продления ограничений, только выпускники школ и вузов смогли сдать экзамены.

С 1 июля штаб по защите населения от коронавируса разрешил возобновить работу дошкольных учреждений.

Выпускники абхазских школ, поступающие в этом году в Абхазский государственный университет, были зачислены без экзаменов по решению приемной комиссии.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (741)

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