Предписания СЭС, или как их соблюсти: министр просвещения провел совещание в Сухуме

Министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия провел совещание с участием начальника Управления образования администрации Сухума Астандой Таркил и директоров столичных школ в понедельник 17 августа.

Темой обсуждения стало предписание санитарно-эпидемиологической службы республики по снижению рисков распространения коронавируса для соблюдения во всех учебно-воспитательных учреждениях республики.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Что предписывает СЭС

Санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии направила предписания в Министерство просвещения и языковой политики. Их соблюдение должно помочь избежать появления и распространения коронавируса в школах республики.

Как соблюсти предписания СЭС

Совещание длилось более двух часов. Участники приводили различные доводы относительно того, какие сложности могут возникнуть при выполнении отдельно взятых предписаний, и что нужно делать, чтобы преодолеть их.

"Главный санитарный врач страны Людмила Скорик прислала предписания, которые следует выполнить до начала нового учебного года в школах республики", - отметил министр просвещения и языковой политики.

Начать дискуссию Габлия предложил с рекомендации сократить число учеников в классах до 18-20 человек. В столичных школах классы переполнены, потому что многие ученики поступают в школу из сопредельных районов, есть и жители столицы, которые идут в школы не по месту жительства.

Инал Габлия подчеркнул, что живущие в Новом районе Сухума должны учиться по месту жительства, также как и живущие в Гулрыпшском районе не должны обучаться в столичных школах.

На совещании присутствовали директора столичных школ №1, №2, №3, №4 и №10.

Начальник Управления образования администрации Сухума Астанда Таркил отметила, что уменьшение количества учеников в классе возможно за счет введения нескольких смен. При этом она добавила, что некоторые столичные школы и раньше работали в две смены.

Переход на несколько смен потребует большей загруженности преподавателей, если государство готово поддержать эту меру в финансовом плане, то такую работу можно провести, считает она. В этом учебном году в первый класс в Сухуме пойдут около 1200 учеников.

Астанда Таркил заметила, что переполнение классов в некоторых школах столицы связано с тем, что родители стремятся отдавать своих детей в школы, в которых условия для обучения лучше, чем в других.

"Если бы другие школы были оборудованы хорошо, работал бы спортзал и так далее, то в школах Сухума было бы не так много детей. Например, из Гулрыпшского района приезжают 540 детей в шестую столичную школу, всего там учатся 732 человека", - говорит она.

Министр просвещения подчеркнул, что ученики должны посещать школы в своем районе, "нужно создать условия для того, чтобы они остались в своем районе".

Начальник Управления образования администрации Сухума отметила, что с этим могут возникнуть проблемы, так как сложно будет объяснить родителям, почему их ребенок, братья или сестра которого учатся в столичной школе, будет исключен, и он должен перейти в другое учебное заведение.

Астанда Таркил рассказала, что согласно статистике, около 20% от общего числа учащихся в сухумских школах не являются жителями столицы. Инал Габлия поинтересовался, если эти 20% будут оставаться в своих районах, возможно ли решить проблему с перегрузкой сухумских школ.

"Для того чтобы отправить их в свои районы, нужно им создать условия. Сможем ли мы в течение десяти дней обустроить классы и пустить их в школы. Если мы создадим материально-техническую базу, то сможем разгрузить свои школы", - сказала Астанда Таркил.

Министр отметил, что, несмотря на все сложности, нужно сохранить здоровье школьников. Он призвал директоров школ заблаговременно поговорить с родителями школьников, которые приезжают из других районов в Сухум с тем, чтобы они с пониманием отнеслись к проблеме и перевели детей в школы по месту жительства.

"Если для нас вопрос здоровья стоит на первом месте, то мы должны решить этот вопрос. Теперь нужно найти путь, первый – это несколько смен, на это нужны средства, второй - обучение школьников по месту жительства, для меня этот путь самый очевидный и эффективный", - говорит Габлия.

Мнение директоров

Директор сухумской средней школы №10 Аида Кварчелия считает, что переполненные классы это следствие нехватки в Сухуме абхазских школ.

"Если в столице будет построена еще одна абхазская школа с современным оборудованием, думаю, что и в десятой и в четвертой школах не было бы такого наплыва учащихся. Мы, конечно, делаем все возможное, чтобы уменьшить количество детей в классах, в этом году мы приняли четыре первых класса", - говорит она.

В десятой школе нет двух смен, если государство будет оплачивать учителям работу во вторую смену, то проблем не будет, заметила директор.

Министр просвещения попросил директора школы направить к нему данные о том, сколько дополнительных часов, учителей и финансирования понадобится для введения двух смен.

Директор сухумской школы №2 Ирина Повирскер отметила, что традиционно в классах численность учеников выше сорока человек.

"Сейчас мы стараемся до этого не доводить, у нас четыре класса, в которых максимальное количество учеников по 37. Самое меньшее 25-26. Всего на начало учебного года у нас будет 43 класса, если не учитывать первый класс", - говорит она.

Говоря об обучении детей по месту жительства, Ирина Повирскер отметила, что родители будут нести недействительные справки.

"Справки принесут все, я в этом уверена. Отправить ребенка в район Маяка или в другое место нереально", - заметила она.

Директор средней школы №1 Сухума Нонна Делба отметила, что подобную встречу можно было бы провести раньше, так как за оставшееся до начала учебного года время решить проблему сложно.

"На сегодня у нас 810 учеников, в среднем 27 учеников в классе, есть классы, в которых много учащихся, в самом большом из них 34 школьника. В этом году школу закончили два класса, приняли в старшие классы три пятых класса, в которых по 33-34 ученика", - сказала Делба.

Ценз для учителей

Установить возрастной ценз среди педагогического персонала, ограничив его возрастом 65 лет – так звучит один из пунктов предписаний Министерству просвещения и языковой политики.

Несмотря на нехватку преподавателей во многих школах, Инал Габлия объяснил такое решение СЭС желанием сохранить здоровье учителей, которые относятся к зоне риска.

"Люди старшего поколения сами должны отнестись внимательно к своему здоровью, пользоваться масками, если заменить опытного педагога никем нельзя. Нам надо изучить ситуацию и в других районах, и там, где возможно, давать учителям старшего поколения оставаться дома, а там, где такой возможности нет, необходимо, чтобы они пользовались защитными средствами", - подчеркнул министр.

Подводя итоги встречи, Инал Габлия сказал, что все предписания, которые предлагает санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии, необходимо выполнить, найдя для этого оптимальные варианты. Он обратился к родителям с просьбой перевести школьников на учебу по месту жительства, чтобы не переполнять классы и не создавать неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию для детей.

Кабинет министров Абхазии 18 марта принял решение приостановить работу детских садов, школ, спортивных секций, занятия в вузах. Школьные каникулы продлили до 30 марта, однако продолжить учебный год так и не удалось из-за продления ограничений, только выпускники школ и вузов смогли сдать экзамены.

С 1 июля штаб по защите населения от коронавируса разрешил возобновить работу дошкольных учреждений.