В онлайн-формате: пятьдесят абитуриентов из Абхазии поступили в вузы России

Отборочные испытания для абхазских абитуриентов, поступавших в университеты России, начались в конце июля. В 2020 году испытания проходили дистанционно в онлайн-режиме.

СУХУМ, 21 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Пятьдесят абитуриентов из Абхазии поступили в вузы России по линии Россотрудничества, рассказал на пресс-конференции в Сухуме руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха.

В 2020 году отборочная кампания проходила в онлайн-формате. Для участия в ней зарегистрировались 384 абитуриента из Абхазии. Однако фактически приняли участие всего 118 человек.

По словам Чеха, по итогам кампании все 50 квот, выделенных на Абхазию, заполнены.

"У нас отборочная кампания полностью прошла в онлайн-формате. Программа обеспечивала полную прозрачность. Абитуриент взаимодействовал с программой, которая обеспечивала его прохождение отборочной кампании", - отметил Вадим Чеха.

В этом году сохранилась традиционная линия по специальностям - квоты были открыты по тем направлениям, в которых нуждается Абхазия.

"Мы опирались на потребности республики в кадрах. Не было направлений: экономический, международные отношения", - подчеркнул руководитель Россотрудничества в Абхазии.

Среди абхазских абитуриентов были популярны направления информатика, информационная безопасность, прикладная геология, сервис и туризм. Невостребованными остались биологические науки.

Как отметил Вадим Чеха, поступившим в вузы России студентам из Абхазии по прибытии в университет необходимо иметь справку ПЦР-диагностику, сделанную не позже, чем за три дня до прибытия в пункт назначения. Или же в течение трех дней по прибытии на место необходимо пройти тестирование на коронавирус.

Руководитель Россотрудничества добавил, что студенты должны быть готовы к карантинному режиму и сдаче анализов на коронавирус.

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