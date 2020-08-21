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Кабмин Абхазии объявил дополнительный выходной в августе

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200821/1030799632/Kabmin-Abkhazii-obyavil-dopolnitelnyy-vykhodnoy-v-avguste.html

Последняя рабочая неделя августа для Абхазии оказалась двухдневной, рабочие дни - понедельник и вторник.

СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Кабинет министров Абхазии объявил четверг 27 августа выходным днем, об этом сообщается на сайте правительства.

Выходной день перенесен с субботы 3 октября. При этом 3 октября объявляется рабочим днем.

26 августа в республике отмечается день международного признания Абхазии. В этот день в 2008 году Абхазия была признана Россией независимым государством. 

28 августа жители страны отмечают День Успения Пресвятой Богородицы, или по-абхазски - Нанхуа

Таким образом, с 26 по 30 августа в Абхазии будут выходные дни. 

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