Кабмин Абхазии объявил дополнительный выходной в августе

Последняя рабочая неделя августа для Абхазии оказалась двухдневной, рабочие дни - понедельник и вторник.

СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Кабинет министров Абхазии объявил четверг 27 августа выходным днем, об этом сообщается на сайте правительства.

Выходной день перенесен с субботы 3 октября. При этом 3 октября объявляется рабочим днем.

26 августа в республике отмечается день международного признания Абхазии. В этот день в 2008 году Абхазия была признана Россией независимым государством.

28 августа жители страны отмечают День Успения Пресвятой Богородицы, или по-абхазски - Нанхуа.

Таким образом, с 26 по 30 августа в Абхазии будут выходные дни.

Читайте также: