Четыре месяца выходных: производственный календарь Абхазии на 2020 год

Вторник 14 января - последний в этом месяце нерабочий праздничный день. К тому же 18 января, в субботу, придется отработать за 13 и 14 января. Сколько рабочих и выходных ждет Абхазию в 2020 году, смотрите в производственном календаре.

В 2020 году Абхазия в общей сложности будет отдыхать 121 день, а работать 245 дней. В постановлении Кабинета министров республики указано, что в связи с совпадением выходных и праздничных дней, понедельник 9 марта объявлен выходным днем, так как праздник 8 Марта выпадает на воскресенье.

День Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году будут отмечать в субботу, и поэтому понедельник 11 мая объявлен выходным днем.

В связи с тем, что Пасха выпадает на воскресенье 19 апреля, следующий понедельник 20 апреля будет нерабочим днем.

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