Ящик, глобус и часы: как устроено "Что? Где? Когда?" в Абхазии

О том, как играют в "Что? Где? Когда?" в Абхазии и какие есть "национальные особенности", читайте в материале Дины Квеквескири, которая играет в ЧГК с 2017 года.

Дина Квеквескири, Sputnik

Командный опыт

Мою первую команду капитан обучал около полугода, прежде чем "выпустить в свет". А началось все с того, что однажды в школу пришли знакомые очамчырцы и предложили сыграть в ЧГК. Набралось восемь человек. Были конфеты, старый кабинет, и "катали" мы вопросы до темноты.

Честно, ненавидела логические задачки, но страхи исчезли после первого же "взятого" в тот же день вопроса. Вот тогда я "заболела". Каждая новая игра или подготовка к ней были настоящим праздником. Чемпионаты страны по ЧГК принимали в Национальной библиотеке имени Папаскири и в Комитете по репатриации. Чемпионаты поменьше проходили в ресторане, музыкальной школе или Доме Юношества.

Все строго

"Что? Где? Когда?" нам подарило телевидение, первый выпуск вышел на экраны Советского Союза, страшно подумать, в 1975 году.

То, что проводится в Абхазии последние десять лет, скорее не шоу, а спорт для мозга. Эта версия несколько облегченная. В спортивной версии одни и те же вопросы одновременно звучат для нескольких команд, и они должны дать свои ответы. После минуты на обсуждение дается еще 10 секунд на формулировку ответа. Все это время звучит музыкальное сопровождение, но не для удовольствия слушателей, а чтобы команды не подслушивали друг друга. Выиграл тот, кто дал больше правильных ответов. Кстати, людей которые собирают ответы команд называют "ласточками".

За уровень сложности вопросов отвечают "тестировщики", так как автор задания может быть убежден, что его вопрос самый-самый. Пример вопроса невысокого уровня сложности: "Жители Лаконии в южной части Греции были известны своей смелостью и краткостью изложения мыслей. Македонский царь Филипп завоевал всю Грецию, на очереди оставалась только Лакония. Когда он подошел к стенам Спарты, то направил осажденным послание: "Я покорил всю Грецию, у меня самое лучшее в мире войско. Сдавайтесь, потому что, если я захвачу Спарту силой, если я сломаю ее ворота, если я пробью таранами ее стены, то беспощадно уничтожу все население и сравняю город с землей!" Что ответили спартанцы?". Почувствуйте себя знатоком начального уровня и дайте ответ сами. Подсказки в тексте не будет.

А вот пример высокой сложности: "В свое время монета, стоящая на ребре, стакан воды и корзина с яйцами использовались для рекламы. Что рекламировали?". На самом деле в вопросе скрыт двойной ответ. Поломайте голову или поисковики вам в помощь.

Не обязательно знать все на свете, важно уловить логику задачи, вызвать ассоциации и дальше либо вытащить из чертогов разума когда-то полученный факт, либо положиться на интуицию. Нельзя писать несколько вариантов ответа, нельзя обсуждать, пока вопрос не дочитали до конца, нельзя просить ведущего повторить вопрос. Зато можно подавать апелляции, если вам кажется, что вашу версию несправедливо не засчитали, давать досрочные ответы.

Мало кто изучает правила заранее, большинство нюансов становятся понятны уже в процессе игры. Есть и литература по технике игры от ее звездных участников из России. Рекомендую книги Бориса Левина и Максима Поташева.

У каждой команды свой стиль: одни отвечают на первых секундах, другие ждут до последнего имея уже на руках готовый ответ, одни распределяют роли внутри команды, другие – нет, есть свои приметы и "фирменные" рассадки за столом.

Главный переходящий приз в Абхазии – бронзовая сова, а из материальных наград обычно техника, гаджеты, денежные сертификаты от спонсоров, конечно, книги и лакомства.

Битва интеллектов

Абхазии не хватает развития интеллектуального досуга. Чаще внимания СМИ заслуживают физические достижения – футбол, единоборства и тому подобное. А хочется, чтобы новых интеллектуальных чемпионов встречали с таким же почестями, с каким встречают чемпионов-спортсменов. Нужно, чтобы их узнавали. Следующий чемпионат состоится в начале ноября, бывалые игроки ждут его с нетерпением, и уже комплектуют свои команды. И если кому-то может показаться, что это увлечение для какого-то малочисленного круга, то это в корне не так. Например, на позапрошлом чемпионате ЧВК Абхазии было 24 команды - около двух сотен человек, на прошлом – 16, уже около сотни. Тенденция не радует, хотя возраст не ограничен, игру смотрят с интересом, участие бесплатное. Возможно причина в том, что если об этом не рассказывают из каждого телевизора, значит этого нет. А может у вас есть вариант правильного ответа? Время пошло. Не затягивайте.