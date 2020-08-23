Восемь новых случаев коронавируса зарегистрировано в Абхазии

СУХУМ, 23 авг - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у восьмерых из 24 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
Пять пациентов было выписано из Гудаутской больницы после прохождения лечения от коронавируса. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 14 госпитализированных пациентов.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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