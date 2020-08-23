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Восемь новых случаев коронавируса зарегистрировано в Абхазии

© Sputnik / Кирилл Каллиников
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (742)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200823/1030804698/Vosem-novykh-sluchaev-koronavirusa-zaregistrirovano-v-Abkhazii-.html

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 242 человека. Из них 92 выздоровели.

СУХУМ, 23 авг - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у восьмерых из 24 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Коронавирус в Абхазии. 23.08.2020
Леон Гуния
Коронавирус в Абхазии. 23.08.2020

Пять пациентов было выписано из Гудаутской больницы после прохождения лечения от коронавируса. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 14 госпитализированных пациентов. 

Коронавирус в Абхазии. Динамика за весь период пандемии
Леон Гуния
Коронавирус в Абхазии. Динамика за весь период пандемии

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (742)

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