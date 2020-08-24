Конституционный суд Абхазии одобрил увеличение возрастного ценза для депутатов

Депутаты Парламента направили в суд запрос о соответствии проекта закона "О поправках к Конституции Республики Абхазия "О возрастном цензе депутатов" требованиям Конституции.

СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Конституционный суд Абхазии признал проект Конституционного закона "О поправке к Конституции Республики Абхазия "О возрастном цензе депутатов" соответствующим требованиям главы 7 Конституции, об этом сообщается на сайте суда.

Депутаты мотивировали свой запрос тем, что установленный действующим законодательством возрастной ценз в 25 лет для кандидатов в депутаты, избираемых в главный законодательный орган страны и призванных заниматься законотворческой деятельностью, недостаточен.

Согласно поправке, возрастной ценз для депутатов Народного Собрания может быть увеличен до 30 лет, не нарушая Конституции и пассивного избирательного права граждан.

"Конституционные принципы, при которых не нарушаются основные демократические механизмы государства, права и свободы человека и гражданина, позволяют законодателю изменять условие ценза по возрасту в пассивном избирательном праве кандидата в главный законодательный орган страны", - говорится в заключении суда.

При этом уточняется, что Конституционный суд при оценке конституционности поправок и порядка их вступления в силу решает исключительно вопросы права, то есть определяет, соответствуют они Конституции или нет.

Читайте также: