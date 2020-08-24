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Конституционный суд Абхазии одобрил увеличение возрастного ценза для депутатов

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200824/1030806840/Konstitutsionnyy-sud-Abkhazii-odobril-uvelichenie-vozrastnogo-tsenza-dlya-deputatov.html

Депутаты Парламента направили в суд запрос о соответствии проекта закона "О поправках к Конституции Республики Абхазия "О возрастном цензе депутатов" требованиям Конституции.

СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Конституционный суд Абхазии признал проект Конституционного закона "О поправке к Конституции Республики Абхазия "О возрастном цензе депутатов" соответствующим требованиям главы 7 Конституции, об этом сообщается на сайте суда. 

Депутаты мотивировали свой запрос тем, что установленный действующим законодательством возрастной ценз в 25 лет для кандидатов в депутаты, избираемых в главный законодательный орган страны и призванных заниматься законотворческой деятельностью, недостаточен. 

Согласно поправке, возрастной ценз для депутатов Народного Собрания может быть увеличен до 30 лет, не нарушая Конституции и пассивного избирательного права граждан.

"Конституционные принципы, при которых не нарушаются основные демократические механизмы государства, права и свободы человека и гражданина, позволяют законодателю изменять условие ценза по возрасту в пассивном избирательном праве кандидата в главный законодательный орган страны", - говорится в заключении суда. 

При этом уточняется, что Конституционный суд при оценке конституционности поправок и порядка их вступления в силу решает исключительно вопросы права, то есть определяет, соответствуют они Конституции или нет.

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