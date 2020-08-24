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В график выдачи российской пенсии в Абхазии внесены корректировки

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Сбербанк Абхазии будет ежемесячно разрабатывать график выплат российских пенсий в республике.

СУХУМ, 24 авг - Sputnik. График выдачи российской пенсии в Сбербанке Абхазии изменился, пенсионеры, попадающие в категорию с 1948 по 1953 годы рождения, смогут получать пенсию не с 24, а с 25 августа, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Беслан Гадлия.

© Sputnik / Марианна Кубрава
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Кроме того, на этой неделе в Абхазии ожидаются пять нерабочих дней. Начисление пенсий, как пояснили в банке, будет производиться пенсионным фондом России в положенные сроки. Однако, пока в Абхазии будут праздничные дни, банки не будут обслуживать своих клиентов, потому снять пенсии можно будет 25 августа и после праздников.

интервью, которое ранее давал представитель Сбербанка СМИ, он говорил об интервале зачисления российской пенсии между возрастными группами. Интервалы зачисления – три-четыре дня. Это было сделано по какой причине? Чтобы не было очередей в отделениях", – пояснил Гадлия.

Согласно разработанному графику, пенсионеров разделили на четыре возрастные группы. Зачисление пенсий первой категории было еще 17 августа. Но в положенные сроки сняли деньги только порядка 20% пенсионеров этой категории. Из-за этого остальная нагрузка легла на последующие даты. И банк, чтобы разгрузить свои отделения, вынужден был перенести следующее зачисление с 24 на 25 августа.

Таким образом, возрастной категории с 1948 по 1953 годы рождения пенсия будет выдаваться в кассах Сбербанка с 25 августа. 

"Если бы мы сегодня загрузили пенсию этим категориям, то вы понимаете, какая очередь была бы в отделениях банка, – задается вопросом Гадлия. –  Поэтому письмом (банка - прим.) установлено три-четыре дня интервала между зачислениями. Четвертый рабочий день выпадает как раз на 25 число. Мы сделали так, чтобы разгрузить отделения, чтобы спокойно, без напряжения, выдать пенсии тем пенсионерам, которым пенсия была начислена еще 17 числа. Я хотел бы, чтобы пенсионеры понимали, если им зачислили пенсию, например, 17 числа, то это не значит, что они именно 17 числа должны пойти и снять пенсию. Эти деньги у них находятся на счете, они могут прийти в любые последующие дни и спокойно получить".

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Заместитель председателя правления Сбербанка добавил, что, несмотря на корректировки, в отделениях банка по-прежнему сохраняются очереди.

"Очереди еще есть потому, что первая категория, возможно, своевременно не была проинформирована о дате выдачи, либо они не успели сделать доверенность. Это процесс не легкий и не быстрый. Подозреваю, что очереди были и в нотариальных конторах. Это так в первую выдачу пенсий после нововведений. Думаю, что в последующие месяцы так не будет. Будет гармонизированная выдача по порядку", – уверен он.

В конце июля министр соцобеспечения и демографической политики Абхазии Руслан Аджба сообщил, что, начиная с августа, пенсионеры будут получать российскую пенсию и абхазские выплаты не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и в других коммерческих банках, где оформлены пенсионеры.


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