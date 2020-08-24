Депутаты Парламента инициируют проведение внеочередной сессии

Общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов "Аруаа" провела встречу с депутатами Парламента республики в понедельник, 24 августа. На встрече присутствовало 12 депутатов из 35.

СУХУМ, 24 авг – Sputnik. Общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов "Аруаа" обратилась к депутатам Народного Собрания с просьбой провести внеочередную сессию Парламента, чтобы выяснить все обстоятельства встречи помощника президента республики Лаши Сакания с представителями грузинской партии "Альянс патриотов".

Депутаты Народного Собрания, находящиеся в отпуске до 9 сентября, обратятся к спикеру Парламента для проведения внеочередной сессии.

Что произошло

20 августа общественная организация ветеранов Отечественной войны "Аруаа" обратилась в Парламент страны с требованием провести слушания в парламентском комитете с связи с информацией, которая появилась в грузинских СМИ. Там говорилось о встрече, которая якобы состоялась 18 августа у помощника президента Абхазии Лаши Сакания с представителями партии Грузии "Альянс патриотов".

"Мы ждем официальной информации от властей по этому поводу. Если в ближайшее время от властей не будет информации, просим депутатов Парламента сделать официальный запрос в соответствующие структуры для установления причин такой встречи и провести слушания в соответствующем комитете", – отмечалось в заявлении "Аруаа".

По данным грузинских СМИ, лидер партии Грузии "Альянс патриотов" Давид Тархан-Моурави и вице-спикер парламента Ирма Инашвили находились в Абхазии 18 августа.

"О целях визита ничего не известно, однако в сообщении содержится, что Тархан-Моурави и Инашвили прибыли на государственную границу между Грузией и Абхазией "в сопровождении спецмашины" и "без проблем прошли блок-посты, которые контролируют грузинские правоохранители" и КПП "Ингур" на абхазской стороне границы, который закрыт для передвижения", - говорилось в грузинских источниках.

Помощник президента, председатель партии "Народный фронт Абхазии" Лаша Сакания, комментируя сложившуюся ситуацию, 21 августа заявил, что никаких переговорных процессов между ним, ни как помощник президента по внешней политике, ни как лидером партии "Народный фронт Абхазии" и представителями грузинской партии "Альянс патриотов Грузии" не было.

"Более того, хочу отметить, что никому не позволю очернить имя моего рода и моей семьи, которая внесла весомый вклад в Отечественную войну народа Абхазии 1992-1993 годов", - сказал Сакания.

Уже в воскресенье 23 августа он сделал дополнительный комментарий, отметив, что встреча с представителями "Альянса патриотов" носила гуманитарный характер.

"В начале августа ко мне обратились мои старые друзья из Российской Федерации с просьбой оказать содействие в передаче иконы Богородицы из Грузии в Илорский храм в качестве дара, в связи с тем, что к ним обратился Давид Тархан-Моурави. Соответственно, мои российские друзья впоследствии обратились ко мне с просьбой организовать приезд и передачу данной иконы в храм, что и было сделано нами. На этом наша миссия была завершена", - отметил он.

Встреча "Аруаа" и депутатов

В понедельник 24 августа член высшего совета "Аруаа", бывший глава администрации Галского района Темур Надарая на встрече с депутатами напомнил, что месяц назад организация инициировала слушания в Парламенте, которые были посвящены внешней политике страны.

"Переговоры всегда проходили и сегодня проходят в женевском формате, но мы хотели понять, о чем речь. Но никто в самом страшном сне не ожидал, что произошло недавно, потому что за последние 12 лет после признания независимости Абхазии такого уровня государственного деятеля Грузии в Абхазии не бывало", - отметил он.

Надарая подчеркнул, что виновные должны быть наказаны.

"Мы хотим, чтобы виновные были наказаны, чтобы наша общественно-политическая ситуация не стала взрывоопасной, мы не собираемся призывать к каким-то сходам или митингам. Если виновные будут наказаны, это успокоит ситуацию, по-другому ситуация будет только накручиваться", - подчеркнул Надарая.

Многие из выступавших на встрече говорили о том, что помощник президента должен сложить свои полномочия.

Депутат Парламента Натали Смыр отметила, что Лаша Сакания в данном случае - исполнитель, и к нему вопросов быть не должно.

"Вопросы, конечно, надо задавать президенту, когда мы выйдем из отпуска, мы пригласим его в Парламент для того, чтобы понять, что у нас происходит с внешней политикой. То, что мы сегодня видим и слышим, в этом прогресса я не вижу", - сказала парламентарий.

Депутаты Парламента будут находиться в отпуске до 9 сентября, по мнению депутата Михаила Сангулия, необходимо провести внеочередную сессию в ближайшие дни, с этим мнением согласились присутствующие.

Натали Смыр отметила, что для того, чтобы провести внеочередную сессию, депутаты напишут письмо спикеру Народного Собрания.

"Мы попросим президента присутствовать на встрече в Парламенте, безусловно, должны присутствовать представители Службы государственной безопасности, которые должны дать четкие ответы на поставленные вопросы", - сказал депутат Астамур Логуа.

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