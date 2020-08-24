00:11 25 Августа 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.42
  • EUR87.90
Поиск

В Абхазии зафиксировано пять новых случаев коронавируса

© Sputnik / Кирилл Каллиников
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (743)
367 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200824/1030816860/V-Abkhazii-zafiksirovano-pyat-novykh-sluchaev-koronavirusa.html

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 247 человек. Из них 101 человек выздоровел.

СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у пятерых из 79 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутской больнице на сегодняшний день находится 15 госпитализированных пациентов, из них у 14 подтверждена коронавирусная инфекция.

По данным оперштаба, к общему количеству выздоровевших прибавилось девять человек, находившихся на самоизоляции. 

  • Динамика заболеваемости COVID-19 в Абхазии
    © Sputnik
  • Динамика заболеваемости COVID-19 в Абхазии
    © Sputnik
1 / 2
© Sputnik
Динамика заболеваемости COVID-19 в Абхазии

Читайте также:

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (743)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Сверхсовременное вооружение: военно-технический форум "Армия-2020"
Первый полет модернизированного ракетоносца Ту-95МСМ
Как добраться до Абхазии
На отдых в Абхазию: как доехать до республики и пересечь границу
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться