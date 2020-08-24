В Абхазии зафиксировано пять новых случаев коронавируса

СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у пятерых из 79 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Гудаутской больнице на сегодняшний день находится 15 госпитализированных пациентов, из них у 14 подтверждена коронавирусная инфекция.
По данным оперштаба, к общему количеству выздоровевших прибавилось девять человек, находившихся на самоизоляции.
- Динамика заболеваемости COVID-19 в Абхазии© Sputnik
- Динамика заболеваемости COVID-19 в Абхазии© Sputnik
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