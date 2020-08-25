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Начисление абхазских пенсий за август начнется в первой декаде сентября

© Sputnik / Владимир Трефилов
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Из-за низкого уровня поступления страховых взносов в Пенсионный фонд последние месяцы начисление пенсий и пособий осуществляется с опозданием.

СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Финансирование выплат пенсий и пособий за август начнется в первой декаде сентября из-за дефицита средств на счету Пенсионного фонда Абхазии, сообщил на встрече с премьер-министром Александром Анкваб председатель фонда Денис Гулария. Об этом сообщается на сайте Кабмина. 

Гулария отметил, что пенсиями и пособиями за июль уже обеспечены все районы, в настоящее время фонд готовится к осуществлению начислений за август.

В августе к выплатам планируется 92 миллиона 38 тысяч 788 рублей:

  • Сухум – 27 852 421,70
  • Сухумский район – 4 622 709,75
  • Гагрский район – 13 757 204,92
  • Гудаутский район – 16 666 499,10
  • Гулрыпшский район – 5 257 632,77
  • Очамчырский район – 13 696 067,04
  • Ткуарчалский район – 6 609 784,63
  • Галский район – 6 609 784,63

Председатель фонда подчеркнул низкий уровень поступления страховых взносов в Пенсионный фонд в последние месяцы, которым вызваны большие задержки в выдаче пенсий и пособий.

© Sputnik
Выплаты, планируемые пенсионным фондом Абхазии за август 2020 года

Так, в августе для осуществления всех пенсионных и иных обязательств фонду требуется 92 миллиона рублей. При этом отставание поступлений в фонд за семь месяцев 2020 года наблюдается на 33 миллиона 071 тысячу рублей в сравнении с прошлым годом. 

Фонд, по словам Гулария, проводит работу по взысканию задолженностей.

"Фонд направляет плательщику страховых взносов требование об уплате недоимки по страховым взносам, а в случае необходимости Фонд выставляет организации инкассовое поручение. На данный момент инкассовых поручений выставлено свыше 120 организациям на общую сумму 31 миллион 531 тысяча рублей", - сообщил Гулария.

Одной из причин нехватки средств на счету фонда Гулария назвал увеличение количества получателей пенсий.

"К примеру, количество получателей пенсий и пособий в стране с мая увеличилось с 44 685 до 46 032 граждан. Кроме того, с начала текущего года, количество пенсионеров - граждан России, получивших отказ на предоставление российской пенсии, возросло. Таким образом, увеличилось количество претендентов на доплаты к абхазской пенсии", - добавил глава фонда. 

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