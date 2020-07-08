Вскрытые раны: рынок труда и соцзащиту в условиях пандемии обсудили в Сухуме

Проблемы в сфере трудоустройства в Абхазии и связанные с этой темой вопросы обсудили в Сухуме ученые, чиновники, экономисты, предприниматели, представители сферы образования, а также благотворительные организации страны. О том, в каком состоянии сегодня пребывает местный бизнес, как помочь гражданам с трудоустройством, почему в стране нет понятия "безработного" и как из потребителя стать производителем, читайте в материале Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Научный подход

Участники конференции, исходя из собственного опыта и наблюдений, пришли к выводу, что пандемия коронавируса существенно ударила по и так неустойчивой в Абхазии сфере труда и социальной защиты. Депутат Парламента Алхас Джинджолия отметил, что страна должна быть в некотором смысле благодарна вирусу, так как он вскрыл "раны", на которые долгое время не обращали внимание.

Абхазия сегодня находится между двумя противоположными и по сути несуществующими системами, когда старой советской системы уже нет, а новая рыночная еще не сложилась, такое мнение высказал руководитель Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа.

"Общество, в котором мы живем, представляет некую смесь как одной, так и другой системы, но эти элементы еще не сложились в единую, эффективно функционирующую систему, в которой все ее структурные элементы взаимосвязаны и дополняют друг друга", - уверен Дамениа.

Модератор конференции, экономист ЦСЭИ Илона Мирцхулава подчеркнула, что новая фаза кризиса, вызванная пандемией коронавируса, коснулась почти всех отраслей народно-хозяйственного комплекса, в том числе промышленного производства, логистики, торговли, курортной и туристической сфер. Однако наиболее уязвимым, считает она, оказался рынок труда и социальной защиты населения.

Мирцхулава, ссылаясь на статистические данные, рассказала, что прирост занятости в Абхазии за последние пять лет сокращается. По ее словам, в среднем за этот период в республике трудоустроилось чуть больше 450 человек, в негосударственном секторе работает 23% от всего числа занятых, а в частном секторе наблюдается сокращение количества занятых на 471 человека за пять лет.

По данным социального опроса населения, по словам Мирцхулава, количество бедных и беднейших жителей страны составляет 33% от общего числа. Прожиточный минимум составляет примерно семь тысяч рублей, МРОТ - 60 рублей, а среднемесячная зарплата за прошедшую пятилетку почти не изменилась и осталась на уровне около десяти тысяч рублей. Эти и многие другие показатели свидетельствуют об отсутствии новых производств, росте неформального сектора на рынке труда, разрастании теневой экономики и неэффективности системы управления, подчеркнула Мирцхулава.

"Если ранее большой проблемой на рынке труда была непредсказуемость регуляторных условий, то сегодня эта непредсказуемость связана с неопределенностью сроков действующих ограничений и в первую очередь связанных с закрытием границ. Подобная ситуация ведет к тому, что определенная часть занятого населения, особенно в частном секторе, может оказаться под угрозой проявления практически всех форм безработицы", - поделилась неутешительными прогнозами Мирцхулава.

Экономист также выразила мнение о том, что изменения на рынке труда приведут к "отмиранию" старых профессий и появлению новых. В зоне риска могут оказаться работающие пенсионеры и люди предпенсионного возраста. Они могут быть вытеснены с рынка труда, прежде всего молодежью, которая сегодня тоже пребывает в нелучших условиях и испытывает проблемы с адаптацией на рынке труда.

Мирцхулава также отметила, что в Абхазии по-прежнему наблюдается "неформальная занятость", которая остается неучтенной государством. Это говорит о вынужденной адаптации населения к сложившейся социально-экономической обстановке. Но в этом есть и плюсы, так как "неформальная занятость" сдерживает резкое падение уровня жизни населения.

Бизнес и образование

Работодатели в Абхазии часто сталкиваются с нехваткой кадров, и переоценить значение рынка труда в республике невозможно, уверена член Общественной палаты, директор пансионата "Сосновая роща" Людмила Лолуа. По ее рассказу, введение ограничительных мер и наступление туристического сезона без туристов, сильно ударили по бизнесу и коллективу. Лолуа призналась, что ей не удалось удержать персонал, и многие из-за отсутствия доходов были вынуждены искать новые места работы.

На своем примере Лолуа отметила, что в сфере гостиничного бизнеса существует острый дефицит в квалифицированных кадрах - сантехники, электрики, слесари, повара, специалисты по лифтам, мастера холодильников и горничные.

Лолуа также с сожалением сказала, что зачастую отельеры вынуждены пользоваться услугами гастарбайтеров, выполняющих работу, которую не желают делать местные жители. На рынок труда напрямую влияет действующий на КПП "Псоу" режим, считает она, выражая недовольство тем, что граница с Россией уже тридцать лет не похожа на ту, которая должна быть между дружественными государствами.

Депутат первого созыва Народного Собрания Абхазии, предприниматель и руководитель одной из столичных столовых Давид Пилия признался, что не видит перспектив в сложившейся в стране экономической ситуации, но пытается при всем этом оказать поддержку своему коллективу. Пока это выражается только в обеспечении их трехразовым питанием и выплате третьей части зарплат.

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Он не исключает, что коронавирусу когда-нибудь придет конец, но это не значит, что в будущем не будет угрозы от какого-либо другого вируса и, может быть, даже более опасного, чем COVID-19. Пилия предложил подготовиться к такому развитию событий и сделать упор на поддержании сел Абхазии. Он также уверен, что властям необходимо проводить встречи с населением и говорить с ним о насущных проблемах, поддерживать и выслушивать людей.

По словам замгендиректора по управлению персоналом компании "Вина и воды Абхазии" Астанды Садзба, в период карантина от работы были освобождены все сотрудники старше 65 лет, и им выплачивалась заработная плата. Работа остановилась только на одну неделю и возобновилась по согласию коллектива при соблюдении всех мер защиты от вируса.

Нехватки персонала, по словам Садзба, также не наблюдается. При этом она подчеркнула, что за исключением одного или двух человек, все 300 работников - местные жители.

Директор Сухумского открытого института Валерий Кварчия со ссылкой на Госстатистику рассказал, что в Абхазии 145 тысяч трудоспособного населения, но трудоустроено только около 43 тысяч человек и примерно 23% из них заняты в сфере производства. Кварчия согласился с мнением коллег о важности поддержания сельского хозяйства, которому сопутствует ряд проблем, мешающих его развитию.

Единственными на сегодня методами обеспечения людей рабочими местами в сфере сельского хозяйства он считает субсидирование и кредитование, а также гарантии от государства по сбыту продукции.

Сухумский государственный колледж готовит специалистов по семи направлениям - гостиничный сервис, банковское дело, экономика и бухгалтерский учет, техническое обслуживание - ремонт автомобильного транспорта, радиосвязь, радиовещание и телевидение, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, монтаж и наладка эксплуатации оборудования предприятий гражданских зданий. Об этом на конференции рассказала директор колледжа Светлана Габлия.

"У нас 60% студентов из бедных семей или со средним достатком. Это дети, которые не хотят учиться дальше в школе, а хотят получить специальность и начать работать по таким специальностям, как электрик, сантехник. Это хорошие дети. Проблемы с дисциплиной бывают очень редко. Ну и также у нас есть ребята, заканчивающие на красный диплом, которые хотят продолжить обучение в высших учебных заведениях", - отметила Габлия.

Директор колледжа также выразила надежду, что вскоре появится возможность принимать абитуриентов на курсы по подготовке сварщиков, сантехников или маляров. Курсы эти могут проводиться в течение шести месяцев или одного года. Этот вопрос она намерена обсудить с новым министром просвещения Абхазии Иналом Габлия.

"В поисках подходящей работы"

Некоторые жители Абхазии обращаются по вопросам трудоустройства в Министерство соцобеспечения и демографической политики, где им объясняют, что в целом ведомство задействовано в этих вопросах, но оно не выполняет функции биржи труда, которой в республике нет. Об этом на встрече рассказала начальник управления по труду и занятости этого министерства Кама Адзинба.

"На сегодняшний день биржи труда в Абхазии не существует. Насколько это возможно, мы пытаемся содействовать этому процессу, но, честно говоря, как правило, единицы обращаются в министерство и заполняют анкеты, оставляют заявки на трудоустройство. Каждый трудоустроенный человек для нас - это как личная победа", - призналась Адзинба.

По новому трудовому кодексу каждое госучреждение должно информировать Министерство соцобеспечения и демографической политики о появившихся вакансиях, но по факту они этого не делают, заявила на конференции Адзинба. При этом рычагов давления на эти организации у ведомства нет, кроме штрафа в размере около 200 рублей, что никого насторожить не может.

Адзинба не разделяет мнение экономиста Илоны Мирцхулава, которая видит плюсы в "неформальном трудоустройстве". По ее мнению, это темная пропасть, которая не содействует налоговым поступлениям в бюджет страны. В республике много самозанятых людей, которые официально признаны безработными и получили об этом справки в Минсоцобеспечения безо всяких доказательств отсутствия у них работы, так как это сложно проверить.

"Персонифицированного учета нет. Он позволил бы в дальнейшем отслеживать, какие есть отчисления, кто трудоустроен, кто самозанят, какими видами работ занимаются граждане", - сказала она.

Как сказала Адзинба, в трудовом кодексе не прописано понятия "безработный", так как государство на сегодняшний день не в состоянии выплачивать пособия по безработице.

"Гражданин в поисках подходящей работы. Эта та формулировка, которой мы сейчас пользуемся", - отметила Адзинба.

Далеко не все безработные жители Абхазии хотят трудоустроиться, и конкретные примеры такого нежелания известны депутату Парламента Алхасу Джинджолия.

"Я слышал историю о том, как представители одной иностранной организации по своей программе оплатили обучение ребят с гарантией предоставления рабочего места. Был некий конкурс, при котором из трех человек один будет точно трудоустроен. Наши люди просто не ходили на эти занятия. Им оплачивали обучение, предлагали работу, а они не проявили к этому интерес", - сказал Джинджолия и задал риторический вопрос о том, чего вообще хотят жители страны, если отказались от такой возможности.

Это не единственный подобный случай, который известен Джинджолия. Исходя из всего этого, депутат Парламента выразил непонимание по поводу того, как подстроить абхазское законодательство под нужды и предпочтения граждан.

Доцент кафедры политологии и социологии Абхазского госуниверситета Далила Пилия решение этих вопросов видит во внедрении системы трудового воспитания в республике, как это было в советские годы. При этом она обратила внимание участников конференции на то, что в Абхазии слишком много выпускников одних и тех же факультетов, и с учетом такого количество профильных специалистов работу найти им крайне сложно. Более того, некоторые ее студенты не раз с ней делились тем, что специальность за них выбирали родители. Хотя сами они хотели выучиться по другим направлениям.

Потребители, ставшие производителями



Пандемия и ограничительные меры отразились на своевременных выплатах пенсий в стране и, по словам председателя пенсионного фонда Дениса Гулария, в 2019 году объем собранных налогов был больше, чем в нынешнем году.

"Есть еще множество причин, из-за которых мы отодвинули выдачу пенсий, если раньше ее выдавали каждый месяц 19 числа, то сейчас выдают 25 числа. Все эти причины отражаются на работе пенсионного фонда, да и на других фондах тоже. Вы говорите, что есть сложности у тех, кто занимается бизнесом, что они платят большой процент, но при этом мы говорим, что у пенсионеров маленькая пенсия. Надо понимать, что система устроена так, что чем меньше платишь, тем меньше получаешь", - заявил Гулария.

Он также уточнил, что государство помогает пенсионному фонду, когда обладает финансовыми резервами. Средняя пенсия в Абхазии на сегодня составляет 1816 рублей, но есть категории, которые получают от 5500, 7500, десять тысяч рублей.

"Не оплачивая налоги, получать большую пенсию очень сложно. Стоит отметить, что многие выплаты мы осуществляем за счет пенсионного фонда. Если говорить о фонде занятости, то я считаю, что это устаревшая советская программа, к которой возвращаться нет смысла. Людям больше помогают найти работу социальные сети. Конечно, государственная программа должна быть для инвалидов, для тех, кто не слышит, не видит", - уверен Гулария.

По мнению председателя Фонда соцстрахования Бакура Бебия, многое зависит от заработных плат.

"Сегодня в условиях пандемии это большая проблема. В связи с тем, что у людей нет работы и зарплаты не обеспечиваются. И эта вся нагрузка, конечно же, легла на нас. Люди хотят, чтоб им выплатили пособия, кто-то хочет, чтоб это было быстро, а кто-то вообще хочет, чтобы за один день ему сделали", - объяснил Бебия и добавил, что еще одна проблема, с которой сталкивается организация, связана с отсутствием отчислений в фонд страхования от индивидуальных предпринимателей.

Несмотря на это, подчеркнул он, сбоев по выплатам пособий не происходит, и существенных задолженностей у Фонда перед гражданами нет.

Замруководителя Администрации президента Джансух Нанба считает, что роль государства в вопросах рынка труда заключается в создании четкой системы организации всего этого процесса. Абхазия также может пойти по пути других стран, где успешно функционируют специализированные компании, занимающиеся подбором кадров по заказу от той или иной компании.

"Это не вопрос, касающийся только органов государственного управления. Я в этом вижу участие и общества, бизнеса в том числе", - сказал он.

Соучредитель благотворительного фонда "Киараз" Кама Квициния вкратце рассказала участникам конференции о проделанной работе фонда в рамках проектов по поддержанию малоимущих семей страны как до карантина, так во время и после него. Исходя из результатов, у нее сформировалось мнение о том, что лучшей мерой поддержки может стать стимулирование населения на зарабатывание денег своим трудом.

"После некоторых наших проектов, к примеру, по обеспечению подопечных фонда домашними птицами, курятниками или же семенами овощей, они из потребителей переросли в производителей", - отметила она.

Квициния считает, что единовременные выплаты или различная помощь в еде, одежде не дадут ожидаемого результата.

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