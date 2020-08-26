Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с днем международного признания

День международного признания независимости Абхазии отмечают в республике в среду 26 августа.

СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил народ с днем международного признания республики. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Это один из самых молодых, но в то же время наиболее почитаемых государственных праздников. 12 лет назад сбылась многовековая мечта нашего народа о строительстве независимого государства", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что признание Россией государственного суверенитета Абхазии стало одним из важнейших событий в новейшей истории республики. С признанием, по словам Бжания, Абхазия "обрела мир, получила юридически закрепленные гарантии безопасности, что позволило сосредоточиться на укреплении государственных институтов, решении экономических и социальных и иных вопросов внутреннего развития".

"В этот праздничный мы вспоминаем наших героев, отдавших свои жизни за свободу Отечества, наших лидеров Владислава Ардзинба, который привел наш народ к Победе в Отечественной войне и Сергея Багапш, с чьим именем неразрывно связано международное признание", - сказал Аслан Бжания.

Президент России Дмитрий Медведев 26 августа 2008 года, учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинкским заключительным актом ОБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, подписал Указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.

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